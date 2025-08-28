Nelaimė Ispanijos kurorte: nuskendo lietuvis, gaivinti bandė visi

Pranešama, kad nelaimė įvyko nepaisant draugų, gelbėtojų ir medikų pastangų išgelbėti jo gyvybę.
Liudininkų teigimu, vyras plaukiojo draugų kompanijoje, kai buvo pastebėta, jog jis pradėjo skęsti – nebegalėjo išsilaikyti vandens paviršiuje. Padedami gelbėtojų, draugai ištraukė jį į krantą.
Teigiama, kad ištraukus į krantą vyras dar turėjo pulsą. Tuomet gelbėtojai nedelsdami pradėjo gaivinimą, prie jų prisijungė vietos policijos ir viešosios tvarkos priežiūros pareigūnai.
Į įvykio vietą pirmieji atvyko su paplūdimio saugos tarnyba dirbantys medikai, netrukus pasirodė ir greitosios pagalbos brigada, turinti profesionalią reanimavimo įrangą.
Daugiau nei pusvalandį trukusios gaivinimo pastangos buvo bevaisės – vyras nereagavo, ir vietoje buvo konstatuota jo mirtis.
Incidentas įvyko vos po poros minučių nuo oficialaus gelbėtojų budėjimo laiko pabaigos – 20 valandos. Tačiau personalas dar buvo netoli, pakavo įrangą ir spėjo prisidėti prie gelbėjimo.
Pareigūnai pažymėjo, kad tądien visą laiką paplūdimyje plevėsavo geltona vėliava, perspėjanti apie pavojingas maudymosi sąlygas.
Po pirmadienį pūtusio stipraus rytų vėjo, kai buvo iškelta draudžiamoji raudona vėliava, antradienį jūra vis dar išliko nerami, bangos buvo stiprios.
La Matos paplūdimys, esantis šalia Cabo Cervera, neturi užuovėjos, todėl pasižymi vėjuota atmosfera ir pavojingomis vandens srovėmis tokiomis sąlygomis.
Nors saulė jau buvo nusileidusi, paplūdimyje tuo metu dar buvo nemažai poilsiautojų, daugelis jų – vandenyje, pažymi portalas „The Leader“. Įvykio aplinkybių tyrimas vietoje užtruko, o skenduolis į teismo medicinos ekspertų tarnybą buvo išgabentas tik 23.15 val.