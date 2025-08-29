„Reuters“ atkreipė dėmesį į didelę S. Witkoffo klaidą per derybas su V. Putinu Maskvoje

Kaip praneša „Reuters“, remdamiesi šaltiniais, D. Trumpas pasidžiaugė S. Witkoffo „didele pažanga“ ir sutiko susitikti su V. Putinu Aliaskoje, pažymėdamas, kad svarstomas apsikeitimas teritorijomis. Tačiau vėliau visos diplomatinės pastangos virto chaosu. Viskas dėl vienos S. Witkoffo klaidos.
Leidinys priminė, kad rugpjūčio 7 d. telefoninio pokalbio su Europos lyderiais metu S. Witkoffas pasakė, kad V. Putinas neva yra pasirengęs išvesti karius iš Ukrainos Zaporižios ir Chersono sričių mainais į Donecko ir Luhansko sritis. Tai nustebino daugelį pokalbio dalyvių, nes ši pozicija smarkiai kontrastavo su tuo, kaip jie vertino V. Putino poziciją.
Jau kitą dieną S. Witkoffas pateikė kitą pareiškimą. Vienas iš žurnalistų šaltinių teigė, kad per telefono pokalbį, kurį surengė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio su Europos patarėjais nacionalinio saugumo klausimais, specialusis pasiuntinys sakė, kad V. Putinas iš tikrųjų nesiūlė išvesti kariuomenės iš dviejų minėtų regionų, o užsiminė apie mažesnes nuolaidas. Konkrečiai, Maskva nereikalaus, kad Vakarai oficialiai pripažintų Zaporižios ir Chersono sritis „dalyje“ Rusijos.
„S. Witkoffas, nekilnojamojo turto magnatas, neturintis diplomatijos patirties, pažeidė standartinį protokolą, atėjęs į susitikimą be sekretoriaus iš Valstybės departamento, ir taip nepaliko įrašų apie tikslius V. Putino pasiūlymus“, – rašo agentūra, remdamasi pašnekovu.
Nepaisant aukščiausiojo lygio susitikimo Aliaskoje, Rusijos karas prieš Ukrainą nėra arčiau pabaigos, pabrėžė buvęs JAV specialusis pasiuntinys Ukrainoje Kurtas Volkeris, kuris šias pareigas ėjo per pirmąjį D. Trumpo kadencijos laikotarpį.
„Esame ten, kur buvome prieš D. Trumpui ateinant į valdžią. Rusija nė kiek nepakeitė savo pozicijos. Karas tęsiasi... Neturime aiškios strategijos, kaip priversti V. Putiną nutraukti karą“, – sakė jis.
Rugpjūčio 15 d. Ankoridže įvykęs D. Trumpo aukščiausiojo lygio susitikimas su V. Putinu nedavė akivaizdžių rezultatų. Reikšmingiausias susitarimas yra tas, kad JAV ir Europos vadovai susitarė dirbti dėl būsimų saugumo garantijų Ukrainai kontūrų. Pastarosiomis dienomis užsienio reikalų ministrai ir kariuomenės pareigūnai surengė derybas, kad nustatytų kiekvienos šalies vaidmenį šiose pastangose.
Vis dėlto karo pabaiga atrodo tolima, teigia straipsnio autoriai. Rusijos pareigūnai teigia, kad jie nesutiks su jokiomis saugumo garantijomis Ukrainai, kurios apimtų užsienio karių buvimą šalyje. Be to, nors D. Trumpas paragino surengti V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą, Maskva pažymi, kad artimiausiu metu tai mažai tikėtina.
K. Volkeris mano, kad D. Trumpas galiausiai gali daryti stiprų spaudimą V. Putinui, kad šis pakeistų savo poziciją, įvesdamas griežtesnes ekonomines sankcijas ir suteikdamas karinę paramą Ukrainai.
„Manau, kad D. Trumpas įkūnija V. Čerčilio citatą: „Visada galima tikėtis, kad amerikiečiai pasielgs teisingai, išnaudoję visas kitas įmanomas alternatyvas“. D. Trumpas tikrai neturės kito pasirinkimo“, – teigė jis.
