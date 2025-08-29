Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Rusija kritikuoja E3 veiksmus prieš Iraną

2025 m. rugpjūčio 29 d. 16:05
Rusija sukritikavo Vokietijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos sprendimą pradėti JT sankcijų grąžinimo Iranui procesą, praneša agentūra „Reuters“.
Daugiau nuotraukų (1)
Absurdiška vien tik vyriausybei Teherane versti kaltę dėl 2015 m. branduolinės sutarties žlugimo, penktadienį Maskvoje pareiškė Užsienio reikalų ministerija.
E3 vadinamos Europos šalys – Vokietija, Didžioji Britanija ir Prancūzija – ketvirtadienį aktyvavo JT sankcijų grąžinimo Iranui mechanizmą. Jos gali įsigalioti po 30 dienų.
Taip E3 reagavo į laipsnišką Irano pasitraukimą iš susitarimo dėl jo branduolinės programos.
Vakarai kaltina Teheraną siekiant pasigaminti branduolinį ginklą. Iranas tai neigia.
RusijaIranasVokietija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.