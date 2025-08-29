Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Skrydyje iš Turkijos į Rusiją – nemalonumai: keli keleiviai apalpo, kilo muštynės

2025 m. rugpjūčio 29 d. 16:06
Lrytas.lt
Penktadienį dėl didelio tvankumo keli „Southwind Airlines“ skrydžio Antalija – Maskva keleiviai prarado sąmonę lėktuvo salone, kuris daugiau nei dvi valandas negalėjo išskristi iš Turkijos dėl techninių problemų, praneša įvykio liudininkai.
„Salone tvyrojo nepakeliamas karštis, žmonės pradėjo alpti, tik po to įgula atidarė duris ir iškvietė greitąją pagalbą“, – liudininkų žodžius cituoja „Telegram“ kanalas SHOT.
Beveik 500 turistų kelias valandas sėdėjo uždarytame lėktuve „Boeing 777“. Neveikė oro kondicionieriai, temperatūra lėktuvo viduje viršijo 30 laipsnių Celsijaus.
Suteikus pirmąją pagalbą ir trumpam atsikvėpus gryname ore, turistai buvo pakviesti atgal į lėktuvą – jis buvo paruoštas skrydžiui.
Sugrįžus į saloną kilo konfliktas tarp keleivių. Įvyko muštynės, dėl kurių skrydis vėl buvo atidėtas.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai išsivežė muštynes sukėlusius asmenis ir jų bagažą tyrimui. Keleiviai toliau laukia papildomos informacijos apie išvykimo laiką.
TurkijaRusijaAntalija
