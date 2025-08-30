Apdovanotas politikas ir Euromaidano herojus: kas buvo žiauriai Lvive nušautas Ukrainos politikas

A. Parubijus gimė 1971 m. sausio 31 d. Lvivo srityje, Šeptickio kaime. Nužudytas politikas buvo vedęs ir augino dukrą Jarą.
1994 m. jis baigė Lvivo valstybinio universiteto Istorijos fakultetą, o 2001 m. – podiplomines studijas Lvivo politechnikos nacionalinio universiteto Politikos mokslų ir sociologijos katedroje.
Paauglystėje A. Parubijus vadovavo jaunimo organizacijai „Paveldas“ – nacionalinio išsivadavimo judėjimui – ir organizavo piketus.
1991 m. jis tapo vienu iš Socialnacionalinės Ukrainos partijos (SNPU), vėliau transformuotos į partiją „Svoboda“, įkūrėjų. 1998–2004 m. jis vadovavo jos sukarintam sparnui „Ukrainos patriotas“.
2004 m. A. Parubijus pasitraukė iš šių organizacijų, atsiribodamas nuo radikalių pažiūrų.
Savo politinę karjerą jis faktiškai pradėjo Lvivo srities taryboje. 2007 m. A. Parubijus tapo liaudies deputatu iš bloko „Mūsų Ukraina – Liaudies savigyna“.
2014 m. jis tapo vienu iš partijos „Liaudies frontas“ įkūrėjų. Tais pačiais metais jis buvo išrinktas Aukščiausiosios Rados pirmininko pirmuoju pavaduotoju, o 2016 m. balandžio 14 d. – parlamento pirmininku.
Nuo 2019 m. A. Parubijus buvo Europos solidarumo partijos deputatas. Jis buvo vienas iš kalbos įstatymo autorių.
Įsivėlė į incidentus
2014 m. gruodį A. Parubijus tapo pasikėsinimo auka: nežinomas asmuo metė granatą prie „Kijevo“ viešbučio jo susitikimo su kolegomis metu.
Tuometinis vidaus reikalų ministras Arsenas Avakovas pareiškė, kad ataką organizavo teroristinė organizacija, o tarp įtariamųjų buvo buvęs vidaus kariuomenės vadas Stanislavas Šuliakas.
Kitas didelio atgarsio skandalas kilo 2018 m., kai Pečersko rajono teismas įpareigojo Generalinę prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl A. Parubijaus pareiškimų, galėjusių kurstyti tautinę neapykantą.
Svarbi asmenybė Euromaidane
A. Parubijus atliko svarbų vaidmenį Euromaidano revoliucijoje, tapdamas vienu iš jos lyderių. Nuo 2013 m. lapkričio jis vadovavo palapinių miestelio organizavimui Europos aikštėje Kyjive ir tapo Maidano komendantu.
Jam vadovaujant buvo sukurta „Maidano savigyna“ – organizuota struktūra, užtikrinusi protestuotojų saugumą ir koordinavusi veiksmus susirėmimų su teisėsaugos institucijomis metu. Ši iniciatyva tapo savanorių batalionų, vėliau dalyvavusių kovose Rytų Ukrainoje, pagrindu.
A. Parubijus aktyviai koordinavo protestuotojų veiksmus, organizavo Maidano gynybą ir užtikrino ryšį tarp įvairių dalyvių grupių. Jo veikla buvo skirta taikaus protesto palaikymui ir smurto iš teisėsaugos institucijų pusės atremimui.
Po Euromaidano revoliucijos pergalės A. Parubijus tęsė politinę karjerą, eidamas įvairias pareigas Ukrainos vyriausybėje ir parlamente. Jis buvo apdovanotas įvairiais valstybiniais ordinais ir Aukščiausiosios Rados garbės raštu.
Portalas Lrytas primena, kad A. Parubijus buvo nušautas šeštadienio vidurdienį Lvive. Pranešama, kad į politiką buvo šauta aštuonis kartus, jis mirė nespėjus atvykti medikams.
Įvykį užfiksavo vaizdo stebėjimo kameros, o įtariamasis apsimetė maisto kurjeriu ir pabėgo elektriniu dviračiu. Šiuo metu įvykį aiškinasi Ukrainos teisėsaugos institucijos.
Parengta pagal "unian.net" inf.