Kraupi nelaimė Norvegijoje: greitkelyje atsivėrė krateris, žmogus dingo be žinios

2025 m. rugpjūčio 30 d. 18:30
Norvegijos gelbėjimo tarnybos šeštadienį ieškojo žmogaus, dingusio po didelės nuošliaužos į šiaurę nuo Trondheimo.
Ryte greitkelyje E6 ir lygiagrečiai jam einančioje traukinių linijoje staiga atsivėrė didelis krateris. Nuotraukose matyti, kad dalis žemės nuslinko į greta esantį Nesvatneto ežerą.
Naujienų agentūros NTB duomenimis, buvo evakuoti du namai, o bent vienas automobilis atsidūrė vandenyje. Dar vienas automobiliu važiavęs asmuo, kurį užgriuvo nuošliauža, sugebėjo ištrūkti ir buvo nuvežtas į ligoninę.
Vienas atstovas spaudai Norvegijos radijo ir televizijos korporacijai (NRK) sakė, kad nuošliaužos priežastis vis dar nėra žinoma.
