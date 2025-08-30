Kraupi nelaimė Norvegijoje: greitkelyje atsivėrė krateris, žmogus dingo be žinios

Ryte greitkelyje E6 ir lygiagrečiai jam einančioje traukinių linijoje staiga atsivėrė didelis krateris. Nuotraukose matyti, kad dalis žemės nuslinko į greta esantį Nesvatneto ežerą.
Naujienų agentūros NTB duomenimis, buvo evakuoti du namai, o bent vienas automobilis atsidūrė vandenyje. Dar vienas automobiliu važiavęs asmuo, kurį užgriuvo nuošliauža, sugebėjo ištrūkti ir buvo nuvežtas į ligoninę.
Vienas atstovas spaudai Norvegijos radijo ir televizijos korporacijai (NRK) sakė, kad nuošliaužos priežastis vis dar nėra žinoma.
Norvegijakraterisnuošliauža
