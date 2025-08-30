Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Ukrainoje žuvo Estijos specialiųjų pajėgų veteranas

2025 m. rugpjūčio 30 d. 11:33
Ketvirtadienį Estijos gynybos pajėgos paskelbė apie Ukrainoje kovojusio Estijos savanorio Olevo Roosto žūtį, skelbia portalas „Euromaidan Press“.
2017 m. O. Roostas prisijungė prie Estijos specialiųjų operacijų pajėgų ir 2020 m. dalyvavo užsienio operacijoje Malyje. Jis tarnavo šiame dalinyje iki 2023 m., kai savo noru paliko tarnybą ir išvyko į Ukrainą kaip savanoris kovotojas.
Pasak Estijos pajėgų, O. Roostas tarnavo Ukrainos 3-ajame atskirajame specialiosios paskirties pulke.
„Jis išvyko į užsienį ginti taikos savo tėvynėje, rizikuodamas gyvybe ir atiduodamas viską tam, kad karas nepasiektų mūsų. Labai gerbiame jo atminimą ir niekada nepamiršime jo indėlio“, – teigiama pranešime.
Pranešama, kad nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 m. vasarį Ukrainoje žuvo mažiausiai šeši Estijos savanoriai.
Ši žinia pasirodė po pranešimų apie kitų užsienio savanorių žūtis.
Neseniai Ukrainoje vykusiame mūšyje žuvo italų savanoris Luca Ciecca. Liepą buvo pranešta apie vengrų savanorio žūtį ir dviejų rumunų savanorių sužeidimus.
2025 m. duomenimis, prie Ukrainos sausumos pajėgų prisijungė daugiau nei 8 tūkst. užsienio savanorių. Jie atvyko iš 72 šalių, apie 40 proc. jų – iš Pietų Amerikos. Kas mėnesį Ukrainą papildo maždaug 600 naujų užsienio savanorių.
Estija yra viena stipriausių Ukrainos rėmėjų – ji tiekia karinę pagalbą ir priima Ukrainos pabėgėlius nuo karo pradžios.
