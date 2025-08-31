Egipte nuo bėgių nuvažiavus traukiniui trys žmonės žuvo, 94 buvo sužeisti

Nelaimingas atsitikimas įvyko Mersa Matruho pakrantės provincijoje, nurodoma internete pasirodžiusiame Sveikatos apsaugos ministerijos pranešime.
Geležinkelio institucijos pranešė, kad traukiniui važiuojant iš Mersa Matruho į Kairą nuo bėgių nulėkė septyni vagonai.
Į įvykio vietą nuvyko Egipto transporto ministras Kamelis al-Waziras, kuris nurodė sudaryti techninį komitetą avarijos priežasčiai nustatyti, pridūrė valstybinės kontroliuojami nacionaliniai geležinkeliai.
Iš pradžių Egipto naujienų portalas „al-Youm al-Sabaa“ pranešė, kad nelaimė įvyko dėl to, kad po geležinkelio bėgiais nusėdo žemė ir dėl to buvo sustabdytas traukinių eismas.
Didžiausia geležinkelio katastrofa Egipte įvyko 2002 m., kai užsidegus keleiviniam traukiniui žuvo daugiau nei 360 žmonių.