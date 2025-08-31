Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Nepaisant sprendimo dėl sankcijų, Iranas neketina daryti nuolaidų branduoliniame ginče

2025 m. rugpjūčio 31 d. 22:40
Iranas neketina keisti savo pozicijos branduoliniame ginče, nors jam gresia JT sankcijų atnaujinimas. „Nors nesame sankcijų draugai, tačiau ir šį kartą iraniečiai nei imsis ribojimų, nei nusileis“, – savaitiniame kabineto posėdyje sakė viceprezidentas Mohammadas Reza Arefas, kurį cituoja naujienų agentūra „Isna“.
Be to, esą kyla teisinių abejonių, ar vadinamosios E3 šalys – Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija – apskritai galėjo JT Saugumo Taryboje aktyvuoti vadinamąjį „Snapback“ mechanizmą. Naujų sankcijų atveju Iranas „imsis atitinkamų atsakomųjų priemonių“, sakė viceprezidentas, tačiau detalių nenurodė.
Europiečiai savo žingsnį argumentuoja Teherano vykdomais 2015 m. tarptautinės branduolinės sutarties pažeidinėjimais. Šia sutartimi buvo siekiama neleisti Iranui pasigaminti branduolinę bombą.
Sankcijos turėtų įsigalioti per 30 dienų, todėl dar yra nedideli šansai naujoms deryboms.
Iranasbranduolinis saugumas

