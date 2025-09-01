Buvę CDC vadovai perspėja, kad R. Kennedis jaunesnysis „kelia pavojų“ visiems amerikiečiams

Leidinyje „The New York Times“ išspausdintas tiesmukas nepriklausomų autorių rašytas straipsnis – naujausias išpuolis prieš JAV sveikatos apsaugos sekretorių, kurių ėmė vis daugėti po to, kai D. Trumpas neseniai atleido JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) direktorę, šiame poste išbuvusią vos kelias savaites.
Praėjusią savaitę Susan Monarez buvo atleista iš darbo po to, kai susipyko su R. Kennedžiu jaunesniuoju, nes, kaip pranešama, atsisakė pritarti jo skiepijimo politikos pakeitimams. Atleidus vadovę, atsistatydino ir mažiausiai keturi aukščiausio rango pareigūnai, o agentūroje kilo dar didesnis chaosas.
„Mes vadovavome CDC, o Kennedis kelia pavojų kiekvieno amerikiečio sveikatai“, – straipsnyje perspėjo devyni buvę šios nuo seno nepriklausomos agentūros vadovai, savo pareigas ėję valdant ir Demokratų, ir Respublikonų partijai atstovaujantiems prezidentams – pradedant Jimmy‘iu Carteriu ir baigiant Donaldu Trumpu.
Tai, ką R. Kennedis jaunesnysis padarė CDC ir šalies visuomenės sveikatos sistemai, „baigiant jo sprendimu prieš kelias dienas atleisti daktarę Susan Monarez iš CDC direktorės pareigų, nepanašu į nieką, ką kada nors matėme šioje agentūroje, ir į nieką, ką kada nors patyrė mūsų šalis“, – rašė ekspertai.
Jie minėjo, kad R. Kennedis jaunesnysis atleido tūkstančius federalinių sveikatos apsaugos darbuotojų, susilpnino programas, skirtas apsaugoti amerikiečius nuo vėžio, širdies priepuolių ir kitų ligų, o šalyje kilus didžiausiam per kelis dešimtmečius tymų protrūkiui daugiausia dėmesio skyrė „nepatvirtintiems „gydymo būdams“ ir menkino skiepų reikšmę“.
Jis taip pat parėmė federalinį teisės aktą, dėl kurio milijonai žmonių greičiausiai neteks sveikatos draudimo, aiškino jie.
„Tai nepriimtina ir turėtų kelti nerimą kiekvienam amerikiečiui, nepriklausomai nuo jo politinių pažiūrų“, – tvirtino ekspertai, tarp kurių buvo ir gydytoja Anne Schuchat, pirmosios D. Trumpo kadencijos metu ėjusi laikinosios CDC direktorės pareigas.
Ši aštri kritika pasirodė kitą dieną po to, kai Demetre‘as Daskalakis, kuris protestuodamas prieš S. Monarez nušalinimą atsistatydino iš CDC Nacionalinio imunizacijos ir kvėpavimo takų ligų centro direktoriaus pareigų, įspėjo, kad agentūroje „visiškai neliko ribos, skiriančios mokslą nuo ideologijos“.
Tuo tarpu D. Trumpas teigė norintis, kad būtų viešai paskelbta daugiau informacijos apie pandemijos metu pasirodžiusius „įvairius vaistus nuo kovido“.
„Daugelis mano, kad jie yra stebuklas, išgelbėjęs milijonus gyvybių. Kiti su tuo nesutinka!“ – socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
„Kadangi dėl šio klausimo ardoma CDC, noriu gauti atsakymą ir noriu jį gauti TUČTUOJAU.“