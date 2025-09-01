Buvęs Danijos ministras įkalintas už vaikų pornografiją

Henrikas Sassas Larsenas, buvęs aukšto rango socialdemokratas, dirbęs pramonės ministru, prisipažino savo kompiuteryje turėjęs daugiau nei 6000 nuotraukų ir 2000 vaizdo įrašų, kuriuose vaizduojama seksualinė prievarta prieš vaikus.
Jis neigė kaltinimus ir sakė turėjęs šią medžiagą, nes mėginęs išsiaiškinti, kas jį vaikystėje išnaudojo.
Prokurorė Maria Cingari teigė esanti „patenkinta“ nuosprendžiu, tačiau pridūrė, kad liūdna, jog žmogus, „sugebėjęs daug pasiekti gyvenime, nepaisant blogos pradžios, atsidūrė tokioje padėtyje“.
H. Sassas Larsenas vaikystėje prieš įvaikinimą buvo apgyvendintas globos namuose.
Prokurorė pridūrė, kad nevalia „turėti vaikų pornografijos, kad ir kokia būtų priežastis“.
59 metų vyras teismui pasakojo, kad 2018 m. gavo nuorodą į 50 metų senumo vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip jis seksualiai išnaudojamas, kai jam buvo treji metai. Jis paliudijo, kad 2020 m. gavo kitą vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip jo akivaizdoje buvo išprievartauta trejų metų mergaitė, kai jis buvo maždaug to paties amžiaus.
Jis teigė, kad abu vaizdo įrašai dingo, kai jis juos peržiūrėjo, ir sakė teismui, jog gailisi nesikreipęs į policiją, kai juos gavo.
H. Sassas Larsenas taip pat kaltinamas turėjęs vaikišką sekso lėlę, tačiau teismas nepripažino jo kaltu dėl šio kaltinimo.
Skandalas iškilo į viešumą pernai kovą ir lėmė jo pašalinimą iš Socialdemokratų partijos. Tuo metu socialdemokratų ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pareiškė, kad ši byla ją sukrėtė.