Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

JAV Atstovų rūmų komitetas panaikino šaukimą liudyti Parkinsono liga susirgusiam R. Muelleriui

2025 m. rugsėjo 1 d. 10:03
Respublikonų vadovaujamas Atstovų rūmų Priežiūros komitetas oficialiai atšaukė prašymą buvusiam specialiajam prokurorui Robertui Muelleriui, vadovavusiam plataus masto tyrimui dėl Rusijos kišimosi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus, liudyti specialiajai komisijai, pirmadienį pranešė naujienų portalas „ABC News“.
Daugiau nuotraukų (1)
„Sužinojome, kad R. Muelleris turi sveikatos problemų, dėl kurių jis negali liudyti“, – „ABC News“ sakė komiteto atstovas spaudas.
Priežiūros komiteto pirmininkas James'as Comeris anksčiau buvo iškvietęs R. Muellerį liudyti antradienį, rugsėjo 2 d., komitetui vykdant plataus masto tyrimą dėl Jeffrey Epsteino bylos.
R. Muelleris nuo 2001 iki 2013 metų taip pat dirbo Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktoriumi.
„Kadangi tuo metu, kai FTB tyrė p. Epsteiną, jūs buvote FTB direktoriumi, komitetas mano, kad turite su šiuo tyrimu susijusių žinių ir informacijos“, – rugpjūčio 5 d. R. Muelleriui išsiųstame laiške rašė J. Comeris laiške.
Buvusio FTB direktoriaus šeima dienraščiui „The New York Times“ sakė, kad jis kovoja su Parkinsono liga, dėl kurios negali atvykti į Kongresą.
„Bobui Parkinsono liga buvo diagnozuota 2021 m. vasarą“, – savo pareiškime JAV dienraščiui nurodė jo šeima.
„Tų metų pabaigoje jis nustojo dirbti teisininku. 2021 ir 2022 m. rudenį jis dėstė savo alma mater teisės fakultete, o 2022 m. pabaigoje išėjo į pensiją. Jo šeima prašo gerbti jo privatumą“, – pridūrė artimieji.
ELTA primena, kad R. Muelleris išgarsėjo visame pasaulyje po to, kai vadovavo specialiajam tyrimui dėl Rusijos kišimosi į 2016 m. JAV prezidento rinkimus. Nuo 2017 m. gegužės iki 2019 m. kovo vykdytame tyrime didžiausias dėmesys buvo skiriamas Rusijos kišimuisi į rinkimus, D. Trumpo bendražygių ir Rusijos pareigūnų ryšiams bei galimam D. Trumpo trukdymui įvykdyti teisingumą.
JAVRusijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.