JAV Atstovų rūmų komitetas panaikino šaukimą liudyti Parkinsono liga susirgusiam R. Muelleriui

„Sužinojome, kad R. Muelleris turi sveikatos problemų, dėl kurių jis negali liudyti“, – „ABC News“ sakė komiteto atstovas spaudas.
Priežiūros komiteto pirmininkas James'as Comeris anksčiau buvo iškvietęs R. Muellerį liudyti antradienį, rugsėjo 2 d., komitetui vykdant plataus masto tyrimą dėl Jeffrey Epsteino bylos.
R. Muelleris nuo 2001 iki 2013 metų taip pat dirbo Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktoriumi.
„Kadangi tuo metu, kai FTB tyrė p. Epsteiną, jūs buvote FTB direktoriumi, komitetas mano, kad turite su šiuo tyrimu susijusių žinių ir informacijos“, – rugpjūčio 5 d. R. Muelleriui išsiųstame laiške rašė J. Comeris laiške.
Buvusio FTB direktoriaus šeima dienraščiui „The New York Times“ sakė, kad jis kovoja su Parkinsono liga, dėl kurios negali atvykti į Kongresą.
„Bobui Parkinsono liga buvo diagnozuota 2021 m. vasarą“, – savo pareiškime JAV dienraščiui nurodė jo šeima.
„Tų metų pabaigoje jis nustojo dirbti teisininku. 2021 ir 2022 m. rudenį jis dėstė savo alma mater teisės fakultete, o 2022 m. pabaigoje išėjo į pensiją. Jo šeima prašo gerbti jo privatumą“, – pridūrė artimieji.
ELTA primena, kad R. Muelleris išgarsėjo visame pasaulyje po to, kai vadovavo specialiajam tyrimui dėl Rusijos kišimosi į 2016 m. JAV prezidento rinkimus. Nuo 2017 m. gegužės iki 2019 m. kovo vykdytame tyrime didžiausias dėmesys buvo skiriamas Rusijos kišimuisi į rinkimus, D. Trumpo bendražygių ir Rusijos pareigūnų ryšiams bei galimam D. Trumpo trukdymui įvykdyti teisingumą.
