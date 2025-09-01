Pakistane nukritus kariniam sraigtasparniui žuvo penki žmonės

„Sraigtasparnis vykdė įprastinius mokomąjį skrydį, kai patyrė (techninį) gedimą ir sudužo“, – teigiama pranešime.
Žuvo abu sraigtasparnio „MI-17“ pilotai, du įgulos nariai ir skrydžių inžinierius.
Rajono policijos pareigūnas pirmiau pranešė, kad sraigtasparnis sudužo bandydamas nusileisti naujai įrengtoje sraigtasparnių leidimosi ir kilimo aikštelėje.
Sraigtasparnis kalnuotoje turistų gausiai lankomoje vietovėje Diamero rajone Gilgito Baltistane nukrito apie 10.00 val. ryto (5.00 val. Grinvičo laiku).
Avarija įvyko praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai Chaiber Pachtunchvos provincijoje sudužo vyriausybinis sraigtasparnis „MI-17“, dalyvavęs likviduojant potvynių padarinius, ir žuvo visi penki jo įgulos nariai ir pilotai.
Pastaraisiais metais Pakistane įvyko kelios gyvybių nusinešusios sraigtasparnių katastrofos, viena iš jų – 2022 m., kai pietvakarinėje Balučistano provincijoje per potvynių padarinių likvidavimo operacijas sudužus sraigtasparniui žuvo penki kariškiai ir vienas iš aukščiausių kariuomenės vadų.