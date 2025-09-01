Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Pakistane nukritus kariniam sraigtasparniui žuvo penki žmonės

2025 m. rugsėjo 1 d. 14:14
Pirmadienį Pakistano šiaurėje nukritus kariniam sraigtasparniui žuvo visi penki juo skridę asmenys, pranešė kariškiai.
Daugiau nuotraukų (1)
„Sraigtasparnis vykdė įprastinius mokomąjį skrydį, kai patyrė (techninį) gedimą ir sudužo“, – teigiama pranešime.
Žuvo abu sraigtasparnio „MI-17“ pilotai, du įgulos nariai ir skrydžių inžinierius.
Rajono policijos pareigūnas pirmiau pranešė, kad sraigtasparnis sudužo bandydamas nusileisti naujai įrengtoje sraigtasparnių leidimosi ir kilimo aikštelėje.
Sraigtasparnis kalnuotoje turistų gausiai lankomoje vietovėje Diamero rajone Gilgito Baltistane nukrito apie 10.00 val. ryto (5.00 val. Grinvičo laiku).
Avarija įvyko praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai Chaiber Pachtunchvos provincijoje sudužo vyriausybinis sraigtasparnis „MI-17“, dalyvavęs likviduojant potvynių padarinius, ir žuvo visi penki jo įgulos nariai ir pilotai.
Pastaraisiais metais Pakistane įvyko kelios gyvybių nusinešusios sraigtasparnių katastrofos, viena iš jų – 2022 m., kai pietvakarinėje Balučistano provincijoje per potvynių padarinių likvidavimo operacijas sudužus sraigtasparniui žuvo penki kariškiai ir vienas iš aukščiausių kariuomenės vadų.
Pakistanassraigtasparnis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.