Trys oficialūs Bulgarijos šaltiniai leidiniui „The Financial Times“ (FT) teigė, kad Europos Komisijos pirmininkės lėktuvas išpuolio taikiniu tapo artėdamas prie Plovdivo oro uosto Bulgarijoje, o pilotui teko valandą sukti ratus ore, kol jis nusprendė nusileisti naudodamasis senoviniais neskaitmeniniais žemėlapiais.
Vienas iš pareigūnų pasakojo, kad virš Plovdivo „išsijungė visos oro uosto teritorijos GPS“, ir teigė, kad tai buvo „neabejotinas trikdis“, prie kurio įtariama prisidėjusi Rusija, kuri nuolat kaltinama bandymais trikdyti GPS sistemas Rytų Europoje.
Į tai asmeninėje „X“ paskyroje netruko sureaguoti buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.
„Esu giliai susirūpinęs dėl gilų nerimą keliančių GPS trikdžių, kurie nukreipė U. von der Leyen skrydį. Europa yra vieninga reikšdama gilų susirūpinimą ir privalo įsipareigoti ateityje reikšti dar gilesnį susirūpinimą“, – ironijos negailėjo G. Landsbergis.
G. Landsbergis atvirai kritikuoja Europos požiūrį dėl karo Ukrainoje pabaigos.
Neseniai G. Landsbergis paskelbė platesnį derybų Aliaskoje vertinimą, kuriame pažymėjo, kad jei Ukraina neturės kito pasirinkimo, kaip tik priimti „de facto“ okupaciją – tai įvyks dėl „mūsų klaidų.“
„Ne dėl ukrainiečių nesėkmės, ne dėl kažkokio „netikėto atsitiktinumo“, o todėl, kad metų metus ignoravome visus įspėjimus, kartojome istorijos klaidas, atidėliojome sprendimus ir vengėme imtis veiksmų, būtinų ginti taisykles ir principus, užtikrinančius tvarią taiką bei klestėjimą. Tai – mūsų atsakomybė“, – pabrėžė G. Landsbergis.
Tuo metu U. von der Leyen šiuo metu keliauja po rytines ES šalis. Sekmadienį ji kartu su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku lankėsi Lenkijos pasienyje su Baltarusija, o po to iš Varšuvos išskrido į Bulgariją.
Bulgarijos oro eismo paslaugų tarnyba dienraščiui pasakojo: „Nuo 2022 m. vasario pastebimai padažnėjo [GPS] trukdymo, pastaruoju metu – ir signalo klastojimo atvejų. Šie trukdžiai trikdo tiksliai priimti [GPS] signalus, todėl orlaiviams ir antžeminėms sistemoms kyla įvairių veiklos problemų“.
GPS signalo trikdymas ir klastojimas – navigacijos sistemų trikdymo būdai, kurie gali būti naudojami prieš aviaciją ir kitas transporto rūšis. Didėjant įtampai tarp ES ir Rusijos, Baltijos jūros regionas tapo tikru tokių incidentų židiniu, o kai kurie iš jų yra siejami su Kaliningrado srityje veikiančiu Rusijos kariniu objektu.
Lenkija, reaguodama į šią grėsmę, pažadėjo kibernetiniam saugumui skirti daugiau kaip 700 mln. eurų, o Estijos valdžios institucijos neseniai pareiškė, kad šią vasarą Rusijos vykdomos trukdymo operacijos padarė žalos už daugiau kaip 500 000 eurų.
Galiausiai nusileidusi Plovdive, U. von der Leyen vienoje šaudmenų gamykloje susitiko su Bulgarijos ministru pirmininku Rosenu Želiazkovu. Vėliau ji tuo pačiu lėktuvu be jokių tolesnių incidentų išvyko iš miesto, pranešė FT.
Šiandien ji viešėjo ir Lietuvoje. Pasienyje su Baltarusija Europos Komisijos pirmininkė patikino, kad Europa stovi kartu su Lietuva bei kitomis Bendrijos valstybėmis, besiribojančiomis su Rusija ir Baltarusija.
Pasak politikės, kai priešiškos šalys testuoja Lietuvos sienos apsaugą, taip yra išbandomas ir Europos saugumas.
