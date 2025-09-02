„Sky News“: Rusijos išpuolio laikas prieš U. von der Leyen lėktuvą pasirinktas neatsitiktinai

Tačiau įdomu, kada įvyko tariamas įsikišimas, rašo „Sky News“. Tai įvyko tuo metu, kai ES rengia 19-ąjį sankcijų paketą prieš Rusiją, o Europos lyderiai diskutuoja, kokias saugumo garantijas jie gali suteikti Ukrainai, tuo pačiu bandydami įtikinti JAV užimti griežtesnę poziciją.
Be to, tai įvyko per keturių dienų Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen kelionę po ES valstybes nares, kurios ribojasi su Rusija arba yra netoli jos. Pasak jos spaudos sekretoriaus, ji „savo akimis matė kasdienius iššūkius ir grėsmes iš Rusijos ir jos atstovų pusės“.
Šios grėsmės yra dalis hibridinio karo, apie kurį nuo 2022 m., kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, ne kartą įspėjo Europos lyderiai, generolai ir NATO generalinis sekretorius. Hibridiniai išpuoliai, kuriais jie kaltina Maskvą, apima kibernetinius išpuolius ir įtariamus bandymus šnipinėti NATO bazes.
Ekspertų teigimu, tokios atakos tęsiasi ir, tikėtina, intensyvės, nes ES stiprina spaudimą Maskvai. Neseniai buvo užfiksuoti keli neidentifikuoti dronai, stebėję NATO šalių kariuomenių judėjimą, kai jos važiavo per Rytų Vokietiją ir Tiuringijos žemę į rytinį frontą, kad pristatytų amuniciją į Ukrainą.
Tai galėjo būti dalis Rusijos žvalgybos operacijos, nes dėmesys buvo skiriamas būtent NATO kariuomenių judėjimui, rašo žiniasklaida.
Anksčiau „Unian“ pranešė apie Kremliaus reakciją į įvykį virš Bulgarijos. Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas reagavo į Rusijai pareikštus kaltinimus, pareikšdamas, kad ši informacija yra „neteisinga“.
Be to, Briuselyje buvo atskleistos incidento detalės.
„Mes, žinoma, suprantame ir tam tikru mastu pripratome prie grasinimų ir bauginimų, kurie yra reguliarūs Rusijos priešiško elgesio komponentai“, – sakė Europos Komisijos vyriausiosios atstovės pavaduotoja Arianna Podesta. Tačiau taip pat teigiama, kad tai tik sustiprina ES ryžtą didinti savo gynybos pajėgumus.
Parengta pagal „Unian“ inf.
Ursula von der LeyenEuropos Komisija (EK)Rusija
