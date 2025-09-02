Gazos civilinė gynyba teigia, kad per Izraelio smūgius žuvo 13 žmonių

Agentūros atstovas spaudai Mahmudas Bassalas pareiškime agentūrai AFP sakė, kad Izraelio karo lėktuvai pataikė į gyvenamojo namo viršutinį aukštą Gazos miesto pietvakariuose ir dėl to žuvo 10 žmonių.
Taip pat M. Bassalas sakė, kad Izraelio sraigtasparniai smogė daugiabučiui miesto vakaruose, ten žuvo trys žmonės ir dar keli buvo sužeisti.
Izraelio pajėgos rengiasi puolimui, siekdamos užimti Gazos miestą, didžiausią Palestinos teritorijos urbanistinį centrą, pastarosiomis dienomis stiprindamos šio rajono bombardavimą ir įspėdamos apie neišvengiamą evakuaciją.
Jungtinių Tautų duomenimis, Gazos mieste ir jo apylinkėse, kur paskelbtas badas, gyvena beveik milijonas žmonių.
2023 m. spalio mėnesį per „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo AFP skaičiavimai, paremti Izraelio duomenimis.
Per Izraelio atsakomąjį puolimą žuvo mažiausiai 63 557 palestiniečiai, dauguma jų – taip pat civiliai, rodo „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos JT laiko patikimais.
Gazos RuožasIzraelisArtimųjų Rytų konfliktas
