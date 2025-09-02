Į Londono traukinių stoties laikrodžio bokštą įsikorė protestuotojas su šuniu glėbyje

Demonstrantas, vilkėjęs juodus marškinėlius su užrašu „Ne karui“, įsitaisė prie transparanto su užrašu „Iranas priklauso jo žmonėms“. Jis įlipo į bokštą antradienį apie 8 val. vietos laiku ir ten pabuvo iki vėlyvo ryto.
Ugniagesiai atvyko su keltuvu ir mėgino įkalbėti aktyvistą nusileisti, galiausiai įtikino jį perduoti šunį, kuris maždaug po trijų valandų buvo nuleistas žemyn.
Stebėję žmonės džiūgavo, kai gyvūnas buvo saugiai nuleistas.
„Pareigūnai buvo iškviesti į „King's Cross“ geležinkelio stotį apie 8 val. ryto, gavę pranešimų apie pavojingoje padėtyje atsidūrusį asmenį. Incidentas tęsiasi, pareigūnai kartu su kitomis pagalbos tarnybomis stengiasi saugiai jį užbaigti“, – sakė britų transporto policijos atstovas spaudai.
Teritorija aplink bokštą buvo aptverta, protestuotojas protarpiais buvo matomas stovintis ant atbrailos, ant kurios įsitaisė.
Įvykio vietoje vis dar dirbo dvi gaisrininkų mašinos ir apie 10 ugniagesių gelbėtojų, padedančių britų transporto policijai.