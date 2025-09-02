Indonezijoje po protestų dingo 20 žmonių, pranešė žmogaus teisių gynėjai

Mažiausiai šeši žmonės žuvo nuo praėjusios savaitės, kai prasidėjo protestai, kuriuos paskatino išplitęs vaizdo įrašas, kaip sukarintas policijos dalinys nužudo jauną vairuotoją-kurjerį.
„Remiantis vieša informacija, kurią gavo „KontraS“... rugsėjo 1 dieną buvo 23 pranešimai apie dingusius asmenis. Po paieškos ir patikrinimo proceso 20 dingusių asmenų vis dar nerasti“, – teigiama Dingusių žmonių ir smurto aukų komisijos („KontraS“) pareiškime.
Grupė teigė, kad 20 asmenų dingo Bandungo, Depoko miestuose ir administraciniuose Centrinės Džakartos, Rytų Džakartos ir Šiaurės Džakartos miestuose, kurie sudaro platesnę sostinės teritoriją, o vienas atvejis įvyko „nežinomoje vietoje“.
Pirmadienį Jungtinės Tautos paragino atlikti tyrimą dėl įtariamo neproporcingo jėgos panaudojimo per protestus.
Neramumai kilo daugelyje šalies miestų, jie privertė prezidentą Prabowo Subianto pakeisti nuomonę dėl privilegijų parlamento nariams.
Tai buvo didžiausi protestai nuo tada, kai buvęs generolas prieš 10 mėnesių atėjo į valdžią.
Pirmadienį sostinėje Džakartoje buvo dislokuota kariuomenė, nes šimtai žmonių vėl susirinko prie parlamento, o keliuose kituose miestuose pranešta apie susirėmimus.