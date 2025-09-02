Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Išpuolis prieš buvusį Čekijos premjerą: užpultas per rinkimų kampanijos renginį, atsidūrė ligoninėje

2025 m. rugsėjo 2 d. 12:48
Per rinkimų kampanijos renginį pirmadienį užpultas buvęs Čekijos premjeras populistas Andrejus Babišas. Pensinio amžiaus vyras jam tikriausiai vaikščiojimo lazda smogė į galvos sritį, sakė policijos atstovė. 70–metis A. Babišas buvo išvežtas į ligoninę, tačiau, anot žiniasklaidos, dar tą patį vakarą išleistas, rašo „kleinzeitung.at“
Daugiau nuotraukų (1)
Policija sulaikė užpuoliką netrukus po incidento. Jis, be kita ko, kaltinamas viešosios tvarkos trikdymu. Daugiau detalių, pavyzdžiui, apie motyvą, tyrėjai kol kas nepateikia.
Incidentas įvyko per rinkimų kampanijos renginį Dobroje Čekijos rytuose. Milijardieriaus A. Babišo partija ANO („Taip“) prieš spalio 3–4 dienomis vyksiančius rinkimus pirmauja apklausose.
Ministras pirmininkas Petras Fiala pasmerkė išpuolį prieš opozicijos politiką. Nors jis laikąs šio politiką pavojinga, tačiau smurtui esą negali būti vietos visuomenėje.
ANO vicepirmininkas Karelas Havlicekas tuo tarpu apkaltino valdančiąsias partijas per rinkimų kampaniją kurstant neapykantą ANO lyderiui. „Dabar tai baigėsi smūgiu į galvą, kitą kartą gali būti blogiau“, – kritikavo buvęs transporto ir pramonės ministras.
A. Babišas, kuris 2017 m. buvo išrinktas premjeru, 2021-aisiais pralaimėjo parlamento rinkimus. Jis 2023 m. kandidatavo ir į prezidentus, tačiau pralaimėjo Petrui Pavelui.
ČekijaAndrejus BabišasPremjeras

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.