Nuošliauža Sudane pražudė 1 000 žmonių

Nuošliauža po kelias dienas pliaupusių smarkių liūčių žmones palaidojo rugpjūčio 31 d., pirmadienį pareiškė Abdelwahido Mohamedo Nouro vadovaujama grupuotė. Kaimas Maros kalnų regione esą visiškai sulygintas su žeme, gyvas liko tik vienas žmogus.
Judėjimas, kontroliuojantis teritoriją Darfūro regione, kreipėsi į Jungtines Tautas (JT) ir tarptautines paramos organizacijas, prašydamas pagalbos surandant kūnus. Maros kalnų regione daug žmonių ieškojo prieglobsčio nuo dvejus metus vykstančio pilietinio karo tarp Sudano kariuomenės ir sukarintų RSF pajėgų.
„Sudano išlaisvinimo judėjimas“ yra ginkluota sukilėlių grupuotė, kuri nuo 2003 m. daugiausiai veikia Vakarų Sudano Darfūro regione.