Šiaurės Korėjos lyderis šarvuotu traukiniu vyksta į Pekiną

Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra KCNA citavo Užsienio reikalų ministerijos pareigūną Kim Chon Ilą, kuris sakė, kad Kimas išvyko į Pekiną pirmadienį savo šarvuotu traukiniu.
KCNA teigimu, Kimą kelionėje į Kiniją lydi aukšti Šiaurės Korėjos pareigūnai, įskaitant užsienio reikalų ministrą Choe Son Hui.
Kimas planuoja dalyvauti didelio masto kariniame parade Pekine, skirtame Japonijos pralaimėjimo Antrajame pasauliniame kare 80-osioms metinėms paminėti.
Šiame svarbiame renginyje, kuriame gali būti signalų apie būsimą Kinijos vadovybę, taip pat dalyvaus Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
Kimas retai keliauja į užsienį. Nuo koronaviruso pandemijos jis iš šalies buvo išvykęs tik kartą – 2023 m. rugsėjį į aukščiausiojo lygio susitikimą su V. Putinu. Tuomet susitikimas vyko Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, maždaug už 100 km nuo sienos su Kinija.
Paskutinį kartą Kimas lankėsi Kinijoje 2019 m. sausį, kai susitiko su prezidentu Xi Jinpingu Pekino Didžiojoje liaudies salėje.
Pekine tikimasi, kad minėjimo renginiuose dalyvaus 26 užsienio šalių vadovai.
Šiaurės KorėjaKim Jong UnPekinas
Rodyti daugiau žymių