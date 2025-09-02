Susitikime su R. Fico – V. Putiną prajuokinęs klausimas

Pokalbio metu R. Fico klausimas apie V. Putino savijautą sulaukė atsakymo, kuris prajuokino visus susitikimo dalyvius ir patį Kremliaus šeimininką.
R. Fico išvyko į Kiniją dalyvauti parade, skirtame pažymėti 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos metines.
Pekine jis susitiko su V. Putinu ir Kinijos lyderiu Xi Jinpingu. Penktadienį jis rytų Slovakijoje turėtų susitikti ir su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Antradienį vykusiame susitikime V. Putinas ir R. Fico aptarė tokius klausimus kaip karas Ukrainoje, santykiai su Vakarų šalimis ir ekonominiai ryšiai.
R. Fico taip pat paklausė Rusijos politiko, kaip šis jaučiasi, į ką V. Putinas atsakė: „Jeigu esu gyvas, tai viskas gerai.“
Po to jis pradėjo juoktis, o kartu juoktis ėmė ir susitikimo dalyviai.
Slovakijos premjeras atmetė opozicijos kritiką, kuri šį vizitą į Kiniją pavadino gėdingu ir dar vienu žingsniu tarptautinės izoliacijos link.
„Be galimybės pagerbti karo aukas, tai taip pat yra proga susitikti su pasaulio lyderiais, kuria būtina pasinaudoti. Lyderiai, atstovaujantys milijardams žmonių, bus ten. Jie turi savo nuomonę – teisingą ar klaidingą, bet tai yra nuomonės, kurias reikia išgirsti ir gerbti“, – teigė R. Fico.
Slovakijos premjeras apgailestavo, kad jis bus vienintelis ES lyderis, dalyvausiantis minėjimuose Pekine. Jis pridūrė, kad Briuselis buvo informuotas apie jo vizitą į Kiniją.
RusijaSlovakijaRobertas Fico
