Auką partrenkė traukinys, važiavęs apie 100 kilometrų per valandą greičiu, po to, kai 31 metų Irako pilietis ją nustūmė ant bėgių.
Policija iš pradžių nesulaikė vyro, kai jis parodė jiems ant traukinio bėgių gulintį kūną, bet vėliau DNR testai atskleidė jo pirštų atspaudus ant žuvusios merginos peties, todėl tyrėjai padarė išvadą, kad prieš ją buvo panaudota jėga.
Vokietijos valdžios institucijos teigė, kad įtariamojo kraujyje buvo nustatytos 1,35 promilės, o praeityje jis turėjo paranoidinės šizofrenijos priepuolių istoriją. Jis buvo paguldytas į psichiatrijos ligoninę ir yra tiriamas dėl netyčinio nužudymo.
Esą 16-metė mergina prieš mirtį iš baimės paskambino savo seneliui. Šis iškart išvyko jos ieškoti, bet buvo per vėlu.
„Jos senelis turėjo visa tai girdėti, – cituoja laikraštis „Bild“ Geisleden miesto Turingijoje merą Markusą Janitzki. – Jis girdėjo šauksmus, o tada tik traukinio šurmulį.“
Prokurorai teigė, kad nėra įrodymų, jog įtariamasis ir auka pažinojo vienas kitą.
Tyrėjai taip pat nustatė, kad Irako pilietis gyveno Vokietijoje kelerius metus, nors jo prašymas suteikti prieglobstį buvo atmestas ir buvo išduotas deportacijos orderis.
Pagal prokuratūros duomenis, vyras pirmą kartą prašymą suteikti prieglobstį pateikė 2022 m. rugpjūčio mėn. Braunšveige. Prašymas buvo atmestas ir buvo nuspręsta jį deportuoti į Lietuvą.
2025 m. vasario mėn. Getingeno administracinis teismas atmetė skundą dėl šio sprendimo. 2025 m. liepos 17 d. Hanoverio apylinkės teismas atmetė prašymą dėl deportacijos sulaikymo, nes nebuvo didelės pabėgimo grėsmės. Tuomet vyras vėl kreipėsi į Friedlando priėmimo centrą kaip prieglobsčio prašytojas.
16-metė ukrainietė 2022 m. su tėvais ir dviem jaunesniaisiais broliais pabėgo iš Mariupolio. Vokietijoje ji mokėsi tapti stomatologo asistente. Po jos mirties vietos bendruomenė surengė aukų rinkimo akciją laidotuvių išlaidoms padengti.
2025 m. birželio mėn. Vokietijoje gyveno 1,2 mln. ukrainiečių pabėgėlių – tai didžiausias skaičius iš visų ES šalių.
Parengta pagal „Kyiv Independent“ ir „Welt“ inf.