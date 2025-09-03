Iškalbingas gestas Kinijoje: V. Putinas nusisuko nuo I. Alijevo

„Jie pasisveikino, paspaudė rankas, tačiau šįkart jokio turinio pokalbio nebuvo“, – komentavo Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip V. Putinas įeina į kambarį, kur yra I. Alijevas, pasisveikina su juo ir atsisuka į kitus svečius.
Šių valstybių vadovų susitikimas pateko į žiniasklaidos dėmesio centrą po to, kai anksčiau pablogėjo Rusijos ir Azerbaidžano santykiai. Rusijos delegacijos nariai ne kartą buvo klausiami, ar įvyko jų dvišaliai pokalbiai.
D. Peskovas sekmadienį pripažino, kad jie turėtų įvykti. „Tikimės, kad jie turės galimybę susitikti rytoj ŠBO susitikimo metu.“
Tačiau susitikimas taip ir neįvyko, nors V. Putinas kalbėjosi su Armėnijos premjeru Nikolu Pashinyanu ir Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu.
Jo asistentas Jurijus Ušakovas užtikrino, kad nepaisant aukščiausio lygio kontaktų nebuvimo, Rusijos delegacijos nariai aktyviai bendravo su Azerbaidžano kolegomis.
Baku ėmė tolti nuo Maskvos 2024-ųjų pabaigoje, kai Rusijos oro gynyba numušė Azerbaidžano avialinijų lėktuvą virš Grozno.
V. Putinas neigė šalies kaltę dėl incidento, kuris lėmė lėktuvo nukritimą ir visų 38 žmonių žūtį. Tai iššaukė greitą I. Alijevo reakciją, kuris paskelbė ketinimą pateikti ieškinį tarptautiniame teisme.
Situacija pablogėjo birželį, kai daugiau nei 10 Azerbaidžano diasporos narių buvo sulaikyti Jekaterinburge įtarus dėl prieš daugelį metų įvykdytų žmogžudysčių. Du iš jų – broliai Ziyaddinas ir Guseynas Safarovai – mirė.
I. Alijevas apkaltino Rusijos saugumo pajėgas kankinus nuteistuosius iki mirties ir melavus apie „širdies smūgį“.
Safarovų kūnai buvo grąžinti į gimtinę su nukirstais lytiniais organais. Autopsija parodė, kad broliai buvo žiauriai sumušti. Po to Azerbaidžanas pradėjo atšaukinėti bendrus renginius su Rusija ir oficialių vizitų planus.
Liepos mėnesį I. Alijevas paragino Ukrainą „nesutikti su okupacija“. T
uomet prorusiški propagandistai grėsmingai įspėjo Azerbaidžaną dėl „naujos specialios karinės operacijos“, o Rusijos kariuomenė pradėjo smogti Azerbaidžano naftos ir dujų kompanijos SOCAR objektams Odesos regione.
Dėl to Baku pradėjo svarstyti ginklų tiekimą Kyjivui, rašė vyriausybei artima „Caliber“ publikacija.
I. Alijevas pareiškė, kad Azerbaidžanas ruošis karui ir pavadino Azerbaidžano respublikos buvimą SSRS „okupacija“.
