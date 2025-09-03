Izraelio saugumo agentūra pranešė sužlugdžiusi „Hamas“ sąmokslą nužudyti kraštutinių dešiniųjų ministrą

Saugumo tarnybos „Shin Bet“ pareiškime sakoma, kad per planuojamą išpuolį būtų buvę panaudoti „sprogstamieji dronai“.
Tarnybos teigimu, pastarosiomis savaitėmis per bendrą su kariuomene operaciją buvo suimti Hebrono rajone Vakarų Krante veikusios „Hamas“ kuopelės nariai.
I. Ben Gviras gyvena netoliese esančioje Izraelio gyvenvietėje.
Jis „Telegram“ kanale padėkojo „Shin Bet“ už dar vienos kuopelės, mėginusios jį nužudyti, suėmimą ir pažadėjo, kad sulaikytieji kalėjime bus laikomi griežtomis sąlygomis.
Izraelis jau beveik dvejus metus kovoja su „Hamas“ Gazos Ruože. Karą išprovokavo palestiniečių grupuotės, Europos Sąjungos, JAV ir Izraelio priskirtos teroristinėms organizacijoms, 2023 m. spalio mėnesį įvykdytas išpuolis, per kurį Izraelyje buvo nužudyta maždaug 1200 žmonių ir apie 250 paimti įkaitais.
„Shin Bet“ pranešime sakoma, kad kuopelė įtariama veikusi Vakarų Krante „vadovaujant „Hamas“ Turkijoje ir ketinusi įvykdyti tikslinę ataką“ prieš I. Ben Gvirą.
„Įtariamieji įsigijo kelis dronus ir planavo apginkluoti juos sprogmenimis, kad galėtų įvykdyti išpuolį“, – priduriama pranešime.
I. Ben Gviras yra Vakarų Kranto aneksijos šalininkas, garsėjantis provokuojančiais pasisakymais, ne kartą prieštaravęs bet kokiems susitarimams su „Hamas“, siekiant užbaigti karą Gazos Ruože. Jis laikomas radikaliausiu ministru premjero Benjamino Netanyahu koalicinėje vyriausybėje, vienoje iš labiausiai dešiniųjų Izraelio istorijoje.
2023 m. pradžioje I. Ben Gviro biuras pranešė, kad Izraelio policija suėmė palestinietį, planavusį jį nužudyti.
