Pakistane per išpuolius žuvo mažiausiai 25 žmonės, iš jų 14 – per politinį mitingą

Dešimtys žmonių buvo sužeisti per sprogimą, įvykusį provincijos sostinėje Kvetoje esančio stadiono automobilių stovėjimo aikštelėje, kur buvo susirinkę šimtai Beludžistano nacionalinės partijos (BNP) narių, sakė du provincijos pareigūnai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.
Pasak pareigūnų, mažiausiai septynių sužeistųjų būklė yra kritinė.
Kitas išpuolis Beludžistane, netoli sienos su Iranu, antradienį nusinešė penkių žmonių gyvybes, o šeši kariai žuvo po savižudžio išpuolio prieš jų bazę Chaiber Pachtunchvos provincijoje.
Beludžistanas yra didžiausia ir turtingiausia ištekliais Pakistano provincija, tačiau kartu ir skurdžiausia, o pagal žmogaus socialinės raidos rodiklius nuolat užima vieną žemiausių vietų.
BNP vykdo agitacinę kampaniją siekiant užtikrinti geresnes žmogaus teises ir ekonomines investicijas į beludžių etninės grupės narių gerovę.
Partijos vadovas Akhtaras Mengalas buvo ką tik baigęs kalbėti Kvetos mitinge ir išėjęs iš jo, kai įvyko išpuolis. Socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame pranešime jis teigė, kad yra „saugus“.
Nuo 2014 m. Beludžistane Kinija daug investavo į kelių ir infrastruktūros projektą, susijusį su jos iniciatyva „Viena juosta, vienas kelias“. Tačiau daugelis beludžių sako, kad naudą iš jo gavo tik pašaliečiai.
Pakistano pajėgos šioje provincijoje jau daugiau kaip dešimtmetį kovoja prieš sukilėlius, o 2024 m. regione smarkiai padaugėjo smurto atvejų – buvo nužudyti 782 žmonės.
Kitur Beludžistane antradienį žuvo penki sukarintų pajėgų kariai ir keturi buvo sužeisti, kai jų konvojui važiuojant per rajoną netoli Irano sienos sprogo savadarbė bomba, AFP sakė aukštas vietos pareigūnas.
Kol kas jokia grupuotė neprisiėmė atsakomybės už išpuolius.