Paslaptingas D. Trumpo pareiškimas apie V. Putiną: sužinojau „dalykų, kurie bus labai įdomūs“

Paklaustas, ar per pastarąją savaitę kalbėjosi su Rusijos vadovu, D. Trumpas atsakė, kad sužinojo „dalykų, kurie bus labai įdomūs“.
„Apie tai sužinosite artimiausiomis dienomis“, – intrigavo D. Trumpas.
D. Trumpas taip pat neatsakė, kokios pasekmės laukia Rusijos, jei Kremlius atsisakys susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. JAV vadovas „atidžiai stebi“, ką „jie daro ir kas vyksta“.
Kaip anksčiau pranešė UNIAN, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs „labai nusivylęs“ Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu.
„Esu labai nusivylęs Putinu. Tūkstančiai žmonių žūsta kare, kuris neturi jokios prasmės. To niekada nebūtų buvę, jei būčiau prezidentas“, – sakė Amerikos vadovas.
D. Trumpas pridūrė, kad JAV „kažką darys“, kad padėtų žmonėms gyventi. Pasak jo, kiekvieną savaitę žūsta 7 000 žmonių, daugiausia karių.
