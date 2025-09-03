Susitikime su Kim Jong Unu V. Putinas prabilo apie Kurską

„Jūsų kariai kovojo drąsiai ir didvyriškai“, – kalbėjo Kremliaus šeimininkas. Kim Jong Unas, remiantis Kremliaus vertimu, atsakė, kad Šiaurės Korėja bet kuriuo metu pasirengusi padėti Rusijai, ir kad tai yra „broliška pareiga“.
Dvišalis V. Putino ir Kim Jong Uno susitikimas vyko didelio Kinijos karinio parado, skirto Antrojo pasaulinio karo pabaigos Azijoje 80-osioms metinėms paminėti, kuluaruose.
V. Putinas savo kare prieš Ukrainą naudojasi ne tik ginklais ir amunicija iš Šiaurės Korėjos. Kim Jong Unas nusiuntė į Rusiją ir tūkstančius karių, kurie padėjo iš pasienio Kursko srities išstumti Ukrainos dalinius. Per mūšius, Pietų Korėjos žvalgybos duomenimis, žuvo apie 2 000 šiaurės korėjiečių.
Kim Jong UnVladimiras PutinasRusija
