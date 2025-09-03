Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Susitikime su Kim Jong Unu V. Putinas prabilo apie Kurską

2025 m. rugsėjo 3 d. 11:52
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitikime su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Jong Unu Pekine pabrėžė abiejų šalių partnerystę. Kremliaus duomenimis, V. Putinas padėkojo diktatoriui iš komunistinės šalies, kad jos kariai padėjo rusų pajėgoms iš ukrainiečių atsikovoti Vakarų Rusijos Kursko sritį.
Daugiau nuotraukų (1)
„Jūsų kariai kovojo drąsiai ir didvyriškai“, – kalbėjo Kremliaus šeimininkas. Kim Jong Unas, remiantis Kremliaus vertimu, atsakė, kad Šiaurės Korėja bet kuriuo metu pasirengusi padėti Rusijai, ir kad tai yra „broliška pareiga“.
Dvišalis V. Putino ir Kim Jong Uno susitikimas vyko didelio Kinijos karinio parado, skirto Antrojo pasaulinio karo pabaigos Azijoje 80-osioms metinėms paminėti, kuluaruose.
V. Putinas savo kare prieš Ukrainą naudojasi ne tik ginklais ir amunicija iš Šiaurės Korėjos. Kim Jong Unas nusiuntė į Rusiją ir tūkstančius karių, kurie padėjo iš pasienio Kursko srities išstumti Ukrainos dalinius. Per mūšius, Pietų Korėjos žvalgybos duomenimis, žuvo apie 2 000 šiaurės korėjiečių.
Kim Jong UnVladimiras PutinasRusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.