Tragedija Lisabonoje: per turistų pamilto funikulieriaus avariją žuvo bent 15 žmonių

Portugalijos greitosios medicinos pagalbos tarnyba teigia, kad penki iš sužeistųjų yra sunkioje būklėje. Likę 13, tarp kurių yra ir vaikas, patyrė lengvus sužalojimus.
Anksčiau buvo pranešta, kad keli žmonės liko įstrigę avarijos vietoje. Pasak valdžios institucijų, jie visi jau išlaisvinti.
Avarinės tarnybos teigia, kad „negali patvirtinti aukų tautybės, bet tarp žuvusiųjų yra užsieniečių“. Jos taip pat patvirtino, kad tarp žuvusiųjų yra ir keletas Portugalijos piliečių.
Lisabona gedi, po nelaimės įraše „X“ rašė miesto meras Carlos Moedas, vadindamas šį incidentą tragišku momentu miestui.
Pasak jo, avarinės pagalbos komandos, įskaitant ugniagesius, civilinės saugos tarnybą ir savivaldybės policiją, yra įvykio vietoje ir teikia pagalbą, o aukos buvo nugabentos į ligoninę.
Pasak jo, dabar svarbiausia yra veikti, o tai reiškia paramą šeimoms, sužeistiesiems ir vietoje dirbančioms institucijoms.
Funikulieriaus, kuriuo naudojosi tiek vietos gyventojai, tiek turistai, avarija įvyko trečiadienio vakarą dėl vis dar neaiškių priežasčių, kiek anksčiau paskelbė naujienų kanalas „SIC Notícias“ ir kitos žiniasklaidos priemonės, remdamosi miesto avarinėmis tarnybomis.
