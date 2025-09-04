Atskleidė daugiau detalių apie intrigomis apipintą Kim Jong Uno traukinį

Šis senamadiškas traukinys tapo Kimų dinastijos ir jo uždaros šalies simboliu. Jis taip pat ilgą laiką buvo intrigų objektas, vežęs ištįsas Kimų šeimos kartas po šalį ir retkarčiais į tarptautines keliones.
Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida „Rodong Sinmun“ antradienį patvirtino, kad Kim Jong Uno traukinys kirto sieną į Kiniją, pateikdama nuotraukas, kuriose lyderis šypsosi traukinyje, sėdėdamas prie medinio stalo, o už jo nugaros matosi Šiaurės Korėjos vėliava. Pasak šalies užsienio reikalų ministerijos, jį lydi aukšto rango pareigūnai, tarp jų užsienio reikalų ministras Choe Son Hui.
Kim Jong Uno tėvas ir pirmtakas Kim Jong Ilas nemėgo skraidyti lėktuvais ir daug keliavo traukiniais, teigia „Reuters“.
2002 m. vieną kartą Rusijos valstybinė žiniasklaida paviešino traukinio nuotraukas, kai Kim Jong Ilas lankėsi Rusijoje trumpu sankcijų sušvelninimo laikotarpiu, kuris suteikė galimybę palaikyti glaudesnius ryšius su išoriniu pasauliu.
Pranešama, kad tiek Kim Jong Uno tėvas, tiek senelis rengė prabangias vakarienes užsienyje. 2002 m. Rusijos pareigūno Konstantino Pulikovskio paskelbtame straipsnyje teigiama, kad traukiniu iš Paryžiaus buvo vežami Bordeaux ir Beaujolais vynai, o keleiviai vaišinosi gyvais omarais ir kiaulienos kepsniais.
Tačiau tas trumpas atvirumo ir prabangos laikotarpis greitai baigėsi, kai 2003 m. vėl buvo įvestos tarptautinės sankcijos. Nors iš šios izoliuotos šalies į išorės pasaulį dabar patenka labai mažai informacijos, ataskaitos rodo, kad didžiojoje šalies dalyje vyrauja didelis skurdas ir maisto nepriteklius.
Traukinys taip pat garsėja savo lėtu greičiu ir griežta apsauga. Jis yra taip gerai šarvuotas, kad važiuoja vidutiniu 60 kilometrų per valandą greičiu, kaip nurodyta 2009 m. Pietų Korėjos laikraštyje „Chosun Ilbo“.
Tuo metu laikraštis pranešė, kad traukinyje buvo konferencijų salės, auditorija ir miegamieji, taip pat palydovinio ryšio telefonai ir plokščiaekraniai televizoriai. Laikraštis taip pat pranešė, kad Kim Jong Ilo laikais šeimos traukiniui buvo pastatyta apie 20 stočių.
Kim Jong Unas šiuo traukiniu keliavo keletą kartų į užsienį, nors anksčiau jis taip pat keliavo lėktuvu ir privačiu lėktuvu.
Kim Jong Unas traukiniu keliavo per savo paskutinį tarptautinį vizitą – 2023 m. kelionę į Rusijos Tolimuosius Rytus, kur susitiko su savo kolega Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Tuo metu paviešintos nuotraukos leido pažvelgti į lokomotyvą, kuriame matėsi poliruotos medinės grindys ir puošniai dekoruotos baltos durys.
2022 m. paskelbtame Pietų Korėjos valstybinės žiniasklaidos vaizdo įraše matyti, kaip Kim Jong Unas dirba savo kabinete traukinyje ir kaip jis atsipalaiduoja rūkydamas cigaretę ir vilkėdamas marškinėlius trumpomis rankovėmis.
O 2018 m. kelionės metu, kai Kim Jong Unas susitiko su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, Šiaurės Korėjos valstybinės žiniasklaidos filmuota medžiaga parodė, kaip Kinijos pareigūnai lipo į traukinį pasisveikinti su Š. Korėjos lyderiu. Nuotraukos rodo, kad delegacijos vedė derybas traukinyje, sėdėdamos ant dviejų eilių rožinių sofų.
Be tarptautinių kelionių, traukinys taip pat buvo naudojamas valstybinėje propagandos kampanijoje, kurioje Kimų šeima vykdavo į ilgus traukinių reisus susitikti su paprastais Šiaurės Korėjos gyventojais.
Vieno iš traukinio vagonų natūralaus dydžio modelis eksponuojamas mauzoliejuje už Š. Korėjos sostinės Pchenjano ribų, kur saugomi Kim Jong Uno tėvo ir senelio palaikai.
Parengta pagal CNN inf.
Šiaurės KorėjaKim Jong-unasPekinas
Rodyti daugiau žymių