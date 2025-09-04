Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Berlyne automobiliui įsirėžus į pėsčiuosius, sužeisti trys vaikai

2025 m. rugsėjo 4 d. 17:30
Ketvirtadienį Berlyne automobilis rėžėsi į vaikų grupę, buvo sužeisti keli žmonės, pranešė policija.
Avarinių tarnybų atstovas pareiškė, kad trys vaikai patyrė nesunkių sužalojimų, o juos lydėjęs suaugusysis buvo sužeistas sunkiai. Gelbėtojai po šio incidento šiauriniame Vedingo rajone pagalbą iš viso suteikė 19 žmonių. Policijos atstovas Florianas Nathas pažymėjo, kad 20-metis vairuotojas buvo sulaikytas, įtariama, jog jis buvo apsvaigęs nuo „svaigiųjų medžiagų“.
Remiantis pranešimais, šis vyras pravažiavo degant raudonam šviesoforo signalui. Pirminiais policijos duomenimis, automobilis nuvažiavo nuo kelio, užvažiavo ant šaligatvio ir rėžėsi į žmonių minią. Policijos atstovas negalėjo pateikti daugiau informacijos apie motyvą.
Pasak bulvarinio laikraščio „Bild“, nelaimė įvyko apie 13.10 val. vietos (14.10 val. Lietuvos) laiku. Teigiama, kad automobilis sukdamas įsirėžė į 7–8 m. amžiaus vaikų grupę. Laikraštis skelbė, kad vaikai buvo išgabenti į netoliese esančią ligoninę.
BerlynasPolicijaVokietija
