Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

JAV teismas nusprendė, kad D. Trumpas neteisus dėl finansavimo Harvardui įšaldymo

2025 m. rugsėjo 4 d. 07:31
JAV federalinė teisėja trečiadienį nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė buvo neteisi ginče su Harvardo universitetu dėl finansavimo įšaldymo.
Daugiau nuotraukų (1)
JAV apygardos teisėja Allison Burroughs nusprendė, kad JAV vyriausybė neturėjo įšaldyti ir nutraukti daugiau kaip 2 mlrd. dolerių federalinių dotacijų bei sutarčių, ir nurodė pinigus grąžinti universitetui.
D. Trumpas kaltina Harvardą ir kitus JAV universitetus, kad jie laikosi kairiosios ideologijos ir toleruoja antisemitizmą universiteto miestelyje.
Dėl to vyriausybė įšaldė apie 2,2 mlrd. dolerių daugiametį finansavimą, o Gebenės lygos universitetas šį žingsnį užginčijo teisme.
A. Burroughs nustatė, kad Harvardas, kaip pats pripažino, galėjo geriau kovoti su antisemitizmu.
„Išnagrinėjus administracinę medžiagą sunku padaryti kitokią išvadą, nei tą, kad [D. Trumpo administracija] pasinaudojo antisemitizmu kaip dūmų uždanga tiksliniam, ideologiškai motyvuotam puolimui prieš svarbiausius šios šalies universitetus“, – rašoma sprendime.
Teismo teigimu, „toks staigus dėmesys antisemitizmui geriausiu atveju buvo... atsitiktinis, o blogiausiu – tapo pretekstu“.
D. Trumpo administracija nusitaikė į kelis universitetus, kuriuos kaltina kairiųjų pažiūrų skatinimu, ir ėmė daryti jiems spaudimą nutraukti įvairovės iniciatyvas ir laikytis naujų direktyvų dėl priėmimo, elgesio studentų miestelyje bei įdarbinimo praktikos.
Skirtingai nei kiti universitetai, Harvardas apsigynė, atsisakydamas vykdyti šiuos reikalavimus.
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)Harvardo universitetasDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.