Žiniasklaida: JAV Atstovų Rūmų respublikonai ketina iš naujo nagrinėti JAV Kapitolijaus šturmą

Respublikonų įstatymų leidėjai teigė, kad ankstesnio komiteto nariai buvo šališki JAV prezidento Donaldo Trumpo atžvilgiu, rašo laikraštis „Washington Post“.
Ankstesnis komitetas apkaltino D. Trumpą įvairiais nusikaltimais ir rekomendavo Teisingumo departamentui pateikti kaltinimus, nors tokios rekomendacijos nėra įpareigojančios.
2021 m. sausio 6 dieną D. Trumpo šalininkai šturmavo Kapitolijų, kai Kongresas susirinko patvirtinti Joe Bideno pergalę 2020 m. prezidento rinkimuose. D. Trumpas ilgą laiką be jokių įrodymų tvirtino, kad rinkimai buvo pavogti, ir ragino savo šalininkus protestuoti.
D. Trumpas ne kartą menkino šiuos įvykius ir per savo kampaniją 2024 m. rinkimuose, kuriuos laimėjo, vadino juos „meilės diena“.
Naujienų portalas „Politico“ išsakė mintį, kad naujo komiteto kūrimas atspindi respublikonų pastangas perrašyti Kapitolijaus šturmo istoriją.
Per riaušes žuvo keli žmonės, įskaitant policijos nušautą riaušių dalyvę ir pareigūną, kuris mirė kitą dieną, kaip pranešama, nuo insulto, nors ryšys su įvykiais Kapitolijuje nebuvo atmestas.
Vienas pirmųjų D. Trumpo veiksmų po to, kai jis sausį antrą kartą pradėjo eiti pareigas, buvo malonės suteikimas visiems dėl Kapitolijaus šturmo nuteistiems asmenims – įskaitant smurtavusius riaušininkus, kurie užpuolė policijos pareigūnus, ir kraštutinių dešiniųjų ekstremistus, padėjusius surengti išpuolį.
