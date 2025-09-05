Didėjant įtampai su Venesuela, JAV siunčia 10 naikintuvų į Puerto Riką

Lėktuvai papildys JAV karo laivų, jau dislokuotų Karibų jūros pietuose, pajėgas, D. Trumpui didinant spaudimą Venesuelos prezidentui Nicolasui Maduro, kurį Jungtinės Valstijos kaltina vadovavimu narkotikų karteliui.
Pastarosiomis dienomis priešprieša dar labiau sustiprėjo, kai Pentagonas pranešė, kad ketvirtadienį du Venesuelos karo lėktuvai praskrido netoli JAV karinio jūrų laivyno laivo tarptautiniuose vandenyse. JAV tai pavadino „labai provokuojančiu“ veiksmu.
Antradienį JAV pajėgos Karibų jūroje susprogdino narkotikų gabenimu įtariamą laivą, pasak D. Trumpo, priklausiusį Venesuelos nusikalstamai organizacijai „Tren de Aragua“, su kuria jis sieja N. Maduro, žuvo 11 žmonių.
Pažangūs naikintuvai F-35 dislokuojami aerodrome Puerto Rike, Karibų jūros saloje, kuri yra JAV teritorija, turinti daugiau nei tris milijonus gyventojų, teigė anonimiškumo pageidavę šaltiniai JAV.
Kairiųjų pažiūrų N. Maduro pasiskelbė laimėjęs 2024 m. rinkimus, tačiau Vašingtonas jų nepripažįsta teisėtais. Jis pasmerkė JAV galios didinimą regione kaip „didžiausią per pastaruosius 100 metų grėsmę mūsų žemynui“.
Paskelbęs, kad jo šalis yra pasirengusi „ginkluotai kovai ginant teritoriją“, N. Maduro mobilizavo Venesuelos kariuomenę, turinčią 340 tūkst. kareivių, ir rezervistus, kurių, jo teigimu, yra daugiau nei aštuoni milijonai. Jis pažadėjo, kad „jei Venesuela bus užpulta, ji iš karto pradės ginkluotą kovą“.
D. Trumpas peikė Venesuelą dėl narkotikų bei „baisiausių pasaulio nusikaltėlių siuntimo į jo šalį“. Iki šiol kovos su narkotikais misijai jis dislokavo Karibų jūroje penkis JAV laivus: valdomų raketų kreiserį, tris valdomų raketų eskadrinius minininkus ir branduolinį greitojo puolimo povandeninį laivą. Taip pat pranešta, kad misijoje dalyvauja 4000 JAV jūrų pėstininkų.
Venesuela turi 15 naikintuvų F-16, įsigytų iš Jungtinių Amerikos Valstijų praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje, bei nemažai rusiškų naikintuvų ir sraigtasparnių.
Šią savaitę lankydamasis Lotynų Amerikoje JAV valstybės sekretorius Marco Rubio gynė naująją agresyvią Vašingtono poziciją „narkotikų teroristų“ atžvilgiu.
„Jų galima atsikratyti tik juos išsprogdinus“, – trečiadienį Meksikoje sakė M. Rubio ir pridūrė, kad bet kas, „esantis laive, pilname kokaino ar fentanilio, plaukiančiame į Jungtines Valstijas, kelia tiesioginę grėsmę Jungtinėms Valstijoms“.