ES komisarė kalba apie genocidą Gazoje

Minėtas pareiškimas nuskambėjo už konkurencijos politiką ir žaliąją transformaciją atsakingos komisarės kalboje Prancūzijos elitiniame Sciences Po universitete. Jau rugpjūtį socialistė iš Ispanijos portalui „Politico“ apie situaciją Gazoje sakė: „Jei tai nėra genocidas, tai labai panašu į apibrėžimą, kuris naudojamas jo reikšmei išreikšti“.
Iki šiol Europos Komisija pirmiausiai įspėja Izraelį dėl žmogaus teisių pažeidimų ir reikalauja laikytis tarptautinės teisės. Kelių Europos Parlamento frakcijų pirmininkai neseniai taip pat apkaltino Izraelį genocidu.
Izraelis kaltinimus genocidu neigia. Remiantis JT konvencija, genocidas yra siekis sunaikinti tam tikrą gyventojų grupę.
Izraelio užsienio reikalų ministerijos pranešime toliau sakoma: „Užuot kartojusi „Hamas“ platinamą „genocido“ legendą, T. Ribera turėjo pareikalauti visų įkaitų paleidimo ir jog „Hamas“ sudėtų ginklus, kad karas galėtų baigtis“.
Nuo Gazos karo, kurį sukėlė „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių ataka prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d., pradžios Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 63 600 palestiniečių, nurodo „Hamas“ kontroliuojama sveikatos institucija.
