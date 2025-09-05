Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Izraelio kariuomenė teigia kontroliuojanti 40 proc. Gazos miesto

2025 m. rugsėjo 5 d. 09:12
Lrytas.lt
Izraelio kariuomenė, pasak jos atstovo Effie Defrino, šiuo metu kontroliuoja apie 40 proc. Gazos miesto teritorijos. Operacija ateinančiomis dienomis bus išplėsta ir suintensyvinta, sakė jis.
„Didinsime spaudimą „Hamas“, kol ji galutinai bus įveikta“, – pažymėjo E. Defrinas. Rezervistų mobilizacija esą tęsis.
Izraelio saugumo kabinetas rugpjūtį nusprendė užimti Gazos miestą ir paskelbė, kad mobilizuos 60 000 rezervistų. Jų šaukimas prasidėjo antradienį, kai Izraelio pajėgos jau buvo įžengusios į Gazos priemiesčius.
Izraelio kariuomenė Gazos miestą paskelbė „pavojinga kovų teritorija“ ir atšaukė nuo liepos pabaigos galiojusį karinių veiksmų ribojimą.
Vyriausybė savo planus argumentavo siekiu visiškai sutriuškinti „Hamas“. Gazos miestas laikomas vienu paskutiniųjų teroristinės organizacijos Gazos Ruože bastionų.
Dėl šių planų Izraelis sulaukė daug tarptautinės kritikos. Miesto gyventojai turi trauktis į kitas sugriautos palestiniečių teritorijos vietas, o tai gali dar labiau paaštrinti katastrofišką humanitarinę situaciją.
Spėjama, kad šiuo metu Gazos mieste dar yra apie milijonas žmonių. Izraelio kariuomenė kaltina „Hamas“ bandymais neleisti gyventojams išvykti iš miesto.
„Hamas“ laikomų įkaitų artimieji, be to, baiminasi, kad karinė operacija labai paveiks pagrobtųjų šansus išgyventi.
Jie spaudžia nutraukti karą ir pasiekti susitarimą dėl įkaitų paleidimo. Gazos Ruože dar yra 48 įkaitai, tačiau tik 20 jų, Izraelio informacija, yra gyvi.
