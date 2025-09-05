Laiminga pabaiga: po Lisabonos tramvajaus avarijos mirusiu laikytas vokietis rastas gyvas

Iš pradžių buvo informuota, kad trijų vaikų tėtis vokietis žuvo per avariją savo sūnaus akivaizdoje. Jo šeimai buvo pranešta, kad vokietis tėvas yra tarp žuvusiųjų San Chosė ligoninėje, o jo žmona sunkiai sužeista.
Šeima iš Hamburgo vakar atvyko į Teismo medicinos institutą, kai jiems buvo pranešta, kad jis buvo vienas iš 16 žuvusių, kai trečiadienio vakarą Lisabonoje garsusis funikulierius nuvažiavo nuo bėgių ir įsirėžė į viešbučio kampinį pastatą. Tačiau jie negalėjo tiksliai nustatyti jo kūno tapatybės.
Vietos pareigūnas nuvežė šeimą į Portugalijos sostinės ligoninę, kurioje buvo sužeistųjų, ir paaiškėjo, kad tarp jų yra ir mirusiu paskelbtas vokietis.
Policija vis dar bando nustatyti trijų aukų tapatybes. Tyrėjams teko du kartus tikslinti žuvusiųjų skaičių.
Remiantis avarijos vietoje rastais įrodymais, tarp aukų gali būti du kanadiečiai, amerikietis, vokietis ir Ukrainos pilietis, sakė nacionalinės tyrimų policijos vadovas Luisas Nevesas.
Rugsėjo 4 d. sudužo vienas garsiausių Portugalijos sostinės atrakcionų – funikulierius „Gloria“. Filmuotoje medžiagoje buvo užfiksuota, kaip žiūrovai šaukia: „ten apačioje yra vaikų“. Vienas iš funikulierių nuvažiavo nuo stataus bėgių ruožo ir atsitrenkė į pastatą.
Portugalijos prokuratūra pradėjo tyrimą, tačiau mirtinos tragedijos priežastis vis dar nežinoma.
Pirmąja auka tapo funikulieriuje dirbęs portugalų stabdininkas – 40-metis André Jorge Gonçalvesas Marquesas.
Šis istorinis funikulierius buvo atidarytas 1885 m., o kiekviename vagone telpa apie 43 žmones. Glória funikulierius buvo elektrifikuotas 1915 m. Kasmet juo keliauja apie tris milijonus žmonių – turistų ir vietinių gyventojų.
Parengta pagal „The Mirror“ inf.
PortugalijaLisabonaVokietija
