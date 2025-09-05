Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Rusijos dovana Kinijai – skelbia apie pokyčius gyventojams

2025 m. rugsėjo 5 d. 09:55
Rusija įves bevizį režimą Kinijos piliečiams, ketvirtadienį paskelbė prezidentas Vladimiras Putinas, taip atsakydamas į Pekino sušvelnintas kelionių taisykles rusams.
„Žinoma, Rusija atsakys į šį draugišką gestą. Mes padarysime tą patį“, – pasak naujienų agentūros TASS, sakė V. Putinas.
Nuo rugsėjo 15 d. rusai galės vykti į Kiniją ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui tik su pasu, antradienį pranešė TASS, remdamasi Kinijos užsienio reikalų ministerija. Naujasis reglamentas galios bandomąjį vienerių metų laikotarpį.
Pagal dabartines taisykles į Kiniją leidžiama keliauti rusams, turintiems diplomatinius arba oficialius dokumentus, be to, yra sudarytas dvišalis susitarimas dėl bevizių grupinių kelionių.
Anksčiau šią savaitę V. Putinas su valstybiniu vizitu atvyko į Kiniją, kur jį priėmė prezidentas Xi Jinpingas. Abu lyderiai pasirašė apie 20 susitarimų įvairiose srityse ir džiaugėsi savo partnerystės tvirtumu.
