Žiniasklaida: D. Trumpas priekaištauja europiečiams dėl naftos pirkimo iš Rusijos

JAV naujienų portalas „Axios“ ir transliuotojas CNN citavo Baltųjų rūmų šaltinius, kurie teigė, kad D. Trumpas per pokalbį telefonu su Europos sąjungininkais pareikalavo, kad Europa nustotų pirkti rusišką naftą, iš kurios gaunamais pinigais finansuojamas Maskvos karas prieš Ukrainą.
Jis taip pat sakė, kad šalys turėtų daryti spaudimą Kinijai. Vokietijos laikraštis „Bild“ taip pat pranešė apie D. Trumpo kaltinimus dėl Europos importuojamos rusiškos naftos.
Paryžiuje ketvirtadienį susirinkusi „Norinčiųjų koalicija“ – laisvas maždaug 35 šalių aljansas – aptarė, kaip sustiprinti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas kartu su politinių ir karinių garantijų Kyjivui teikimu tuo atveju, jei Rusija pradėtų dar vieną puolimą po taikos susitarimo sudarymo.
Po susitikimo įvyko pokalbis telefonu su D. Trumpu. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas po to sakė, kad D. Trumpas ir JAV vyriausybė pagrįstai piktinasi, jog dvi ES valstybės narės – Vengrija ir Slovakija – vis dar perka rusišką naftą.
E. Macronas sakė, kad europiečiai derybose su JAV taip pat susitarė išnagrinėti sankcijas šalims, kurios remia Rusijos ekonomiką arba padeda apeiti Maskvai taikomas sankcijas.
ES teigimu, pastaraisiais metais Europos naftos pirkimas iš Rusijos smarkiai sumažėjo, tačiau nėra visiškai nutrūkęs.
Nuo 2022 m., kai Rusija užpuolė Ukrainą, ES įvedė plataus masto importo draudimus Rusijos energijos šaltiniams, pavyzdžiui, anglims ir naftai. Tačiau jie netaikomi naftotiekiais transportuojamai žaliavinei naftai. Rusijos naftotiekiu „Družba“ nafta toliau transportuojama į Vengriją ir Slovakiją.
