D. Trumpas pripažinimas Lenkijai: dalyvaus G20 viršūnių susitikime Floridoje

2025 m. rugsėjo 6 d. 12:15
Penktadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad 2026 m., kai JAV perims pirmininkavimą Didžiajam dvidešimtukui (G20), be įprastinės šalių grupės viršūnių susitikime Floridoje taip pat dalyvaus kitų valstybių atstovai stebėtojų teisėmis, tarp jų ir Lenkija.
Šis pranešimas patvirtino žinią, kurią Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis paskelbė per spaudos konferenciją po susitikimo su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose trečiadienį.
G20 viršūnių susitikimas – tai pasaulio didžiausių ekonomikų susitikimas, kuriame dalyvauja 19 atskirų šalių, taip pat Europos Sąjunga ir Afrikos Sąjunga.
Antradienį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paskelbė, kad Lenkija prisijungė prie dvidešimties didžiausių pasaulio ekonomikų, pavadindamas tai „labai išskirtiniu klubu“ šalių, kurių BVP viršija 1 trilijoną JAV dolerių.
Kaip šeštadienį rašė ELTA, 2026 m. G20 viršūnių susitikimas vyks D. Trumpui priklausančiame golfo kurorte „Doral“ netoli Floridos miesto Majamio.
