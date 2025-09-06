Izraelio kariuomenė Gazos gyventojus perspėjo skubiai išvykti į „humanitarinę zoną“

„Pasinaudokite šia proga ir kuo greičiau persikelkite į (Al-Mavasi – AFP) humanitarinę zoną, kur jau yra tūkstančiai žmonių“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime Gazos miesto gyventojams nurodė kariuomenės atstovas Avichay Adraee.
ELTA primena, kad Izraelio kariuomenė penktadienį pranešė kontroliuojanti apie 40 proc. Gazos miesto teritorijos. Tada skelbta, kad operacija ateinančiomis dienomis bus išplėsta ir suintensyvinta.
Izraelio saugumo kabinetas rugpjūtį nusprendė užimti Gazos miestą ir paskelbė, kad mobilizuos 60 tūkst. rezervistų. Jų šaukimas prasidėjo antradienį, kai Izraelio pajėgos jau buvo įžengusios į Gazos priemiesčius. Izraelio kariuomenė Gazos miestą paskelbė „pavojinga kovų teritorija“ ir atšaukė nuo liepos pabaigos galiojusį karinių veiksmų ribojimą.
Vyriausybė savo planus argumentavo siekiu visiškai sutriuškinti „Hamas“. Gazos miestas laikomas vienu paskutiniųjų teroristinės organizacijos Gazos Ruože bastionų. Dėl šių planų Izraelis sulaukė daug tarptautinės kritikos, nes nauji kariniai veiks gali dar labiau paaštrinti katastrofišką humanitarinę situaciją regione.