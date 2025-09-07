„Tai nėra normalu“: D. Trumpas grasina „karu“ Čikagai

„Man patinka deportacijų kvapas ryte... Čikaga netrukus sužinos, kodėl jis vadinasi KARO departamentu“, – rašoma pranešime. D. Trumpas penktadienį pasirašė įsaką dėl Pentagono pervadinimo į „Karo departamentą“.
Įraše yra, kaip atrodo, dirbtinai sukurtas prezidento su skrybėle ir akiniais nuo saulės atvaizdas, kurio fone matoma Čikagos panorama, o prie jo pridėtas tekstas „Chipocalypse Now“.
Ilinojaus gubernatorius demokratas J. B. Pritzkeris šeštadienį pavadino D. Trumpo įrašą „nenormaliu“.
„Jungtinių Valstijų prezidentas grasina pradėti karą su Amerikos miestu. Tai ne pokštas. Tai nėra normalu“, – rašė J. B. Pritzker . „Donaldas Trumpas nėra stipruolis, jis yra išsigandęs žmogus. Ilinojaus valstijos neišgąsdins žmogus, norintis tapti diktatoriumi“, – teigė jis.
Tai įvyko D. Trumpui sustiprinus retoriką prieš trečią pagal gyventojų skaičių šalies miestą. CNN anksčiau pranešė, kad D. Trumpo administracija planuoja Čikagoje surengti didelę imigracijos vykdymo užtikrinimo operaciją ir kad šios šalies pareigūnai ruošiasi ją pradėti jau penktadienį.
Pastarosiomis dienomis į miestą pradėjo plūsti Imigracijos ir pasienio apsaugos, taip pat Muitinės ir sienos apsaugos tarnybos darbuotojai, CNN sakė Baltųjų rūmų pareigūnai.
D. Trumpo administracija taip pat pasiliko teisę pasitelkti Nacionalinę gvardiją, jei į operaciją bus sureaguota taip, kad to reikėtų, sakė pareigūnai. Operacija Čikagoje vykdoma pagal birželio mėn. Los Andžele vykdytos panašios operacijos pavyzdį. Šią savaitę teisėjas nusprendė, kad birželio mėn. dislokavimas pažeidė federalinį įstatymą, daugeliu atvejų draudžiantį kariuomenei vykdyti teisėsaugos veiklą JAV teritorijoje. D. Trumpo administracija pateikė apeliaciją.
Baltųjų rūmų pareigūnai aiškiai nurodė, kad Čikagos imigracijos malšinimas skiriasi nuo prezidento iškeltos idėjos pasitelkti federalinės teisėsaugos ir Nacionalinės gvardijos pajėgas platesnio masto nusikalstamumo malšinimui mieste, panašiai kaip Vašingtone.
Antradienį žurnalisto paklaustas apie Nacionalinės gvardijos karių siuntimą į miestą, D. Trumpas atsakė: „Mes ruošiamės“.
Čikagai ir Ilinojui atstovaujantys demokratų pareigūnai šeštadienį taip pat pasmerkė D. Trumpo pasisakymą.
„Prezidento grasinimai žemina mūsų tautos garbę, tačiau iš tikrųjų jis nori okupuoti mūsų miestą ir sulaužyti mūsų Konstituciją“, – socialiniame tinkle rašė Čikagos meras Brandonas Johnsonas. „Turime ginti savo demokratiją nuo šio autoritarizmo gindami vieni kitus ir saugodami Čikagą nuo Donaldo Trumpo“, – pridūrė jis.
