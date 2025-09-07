Kelionė į Dubajų studentei virto košmaru: įkalinta 25 metams

Liverpulio universiteto teisės studentė teisme neprisipažino kalta dėl narkotikų vartojimo, tačiau teisėjas ją nuteisė vos po vienos dienos posėdžio liepos 25 d. Teismas jai taip pat skyrė 115 000 eurų baudą.
Apskaičiuota, kad kokaino, kurio pas ją buvo rasta 50 gramų, gatvės vertė Jungtinėje Karalystėje yra apie 2 600 eurų. Mergina dabar kali Dubajaus centrinio kalėjimo kameroje su dar šešiais kaliniais – daugiausia Nigerijos nusikaltėliais, jos motina 46 metų Danielle McKenna sakė dienraščiui „Daily Mail“.
„Ji visiškai sugniuždyta. Mia jaučiasi sugriovusi savo gyvenimą, nes norėjo tapti teisininke arba advokate. Aš su ja kalbu, bet ji negali daug kalbėti telefonu“, – kalbėjo motina.
„Ji tiesiog padarė kvailą klaidą, nuvykusi pas draugę ir jos vaikiną į Dubajų. Bet ji pati susimokėjo už skrydį, nes turėjo šiek tiek santaupų. Už jos skrydį niekas nemokėjo, todėl ji nėra viena iš tų norinčių tapti įtakingomis asmenybėmis. Nemanau, kad jos buvo prašoma ką nors parsivežti.
Ji buvo pagauta su kokainu bute. Tai buvo apie 50 gramų ir buvo dar du žmonės – įskaitant jos draugą. Jie buvo apkaltinti narkotikų platinimu. Nežinau, ar draugės draugas buvo narkotikų prekeivis, bet manau, kad jis turi už tai atsakyti“, – kalbėjo motina.
Penkių vaikų motina pridūrė: „Ji neprisipažino kalta – ten nėra teisingo teismo. Jai ką tik buvo paskirta bausmė iki gyvos galvos ir ji turi kalėti 25 metus. Teismo procesas vyko arabų kalba, o nuosprendį Mijai vėliau pranešė jos advokatas. Ji visiškai sugniuždyta to, kas įvyko. Mia yra labai stipri, bet žinau, kad ji išgyvena tikrą pragarą.“
„Kalėjimo sąlygos siaubingos. Nėra jokio personalo, ir jei jai ko nors reikia, ji turi belstis į dideles duris. Ji matė muštynes ir sakė, kad buvo labai išsigandusi. Mia sakė, kad jai tenka miegoti ant čiužinio ant grindų, o kameroje ji gyvena su dar šešiais žmonėmis", – kalbėjo nuteistosios mama.
Dannielle pasakojo: „Ji verkė telefonu ir sakė: „O, mama – prašau, atleisk man“ ir bandė man atleisti. Buvau tiesiog sukrėsta ir man plyšo širdis, nes ji niekada nėra padariusi nieko panašaus. Ji niekada neturėjo problemų ir nevartoja narkotikų. Nežinau, kas nutiko, bet ji yra pakankamai suaugusi, kad pati galėtų apsispręsti.
Tikrai nemanau, kad ji ketino parduoti narkotikus ar juos parsinešti. Tai daug narkotikų, bet į tai yra įsitraukę ir kiti, o ji tiesiog buvo į tai įtraukta.“
Mia nesumokėjo teismo paskirtos 500 000 dirhamų baudos, tačiau per kelias ateinančias savaites bus pateiktas apeliacinis skundas.
Parengta pagal „Daily Mail“ inf.
DubajusNarkotikaiTeismas
