Teniso turnyro „US Open“ transliuotojai prašomi nerodyti neigiamų reakcijų į finalą stebėsiantį D. Trumpą

2025 m. rugsėjo 7 d. 11:30
Teniso turnyro „US Open“ transliuotojų buvo paprašyta nerodyti neigiamų reakcijų į JAV prezidentą Donaldą Trumpą sekmadienį vyksiančiame vyrų finale.
D. Trumpas ketina stebėti Niujorke vyksiančią italo Janniko Sinnerio ir ispano Carloso Alcarazo dvikovą. Tam ruošiantis „Flushing Meadows“ parke bus sustiprintos saugumo pajėgos.
D. Trumpas anksčiau nuolat lankydavosi turnyre „US Open“, bet nebuvo jame nuo 2015 m., kai buvo nušvilptas žiūrovų likus metams iki jo išrinkimo prezidentu pirmajai kadencijai.
PA naujienų agentūros matytame elektroniniame laiške transliuotojams atskleidžiama, kad 79-erių D. Trumpas bus rodomas ekrane, kai prieš varžybas bus giedamas šalies himnas.
Laiške taip pat rašoma: „Prašome visų transliuotojų vengti bet kokių trikdžių ar reakcijų, susijusių su prezidento dalyvavimu bet kokiu statusu“.
D. Trumpo vizitas gali atitraukti dėmesį nuo C. Alcarazo ir J. Sinnerio, kurie susitinka trečiajame iš eilės „Didžiojo kirčio“ finale.
Visgi C. Alcarazas mano, kad tenisui prezidento dalyvavimas – į naudą.
„Turnyrams didelė garbė, kai visų šalių prezidentai atvyksta tiesiog palaikyti turnyrą, tenisą ir varžybas“, – sakė jis.
„Žaisdamas prieš jį stengsiuosi į tai nekreipti dėmesio ir apie tai nemąstyti. Nenoriu dėl to nervintis, bet manau, kad prezidento dalyvavimas vykstant finalui yra puikus dalykas tenisui“, – teigė ispanų tenisininkas.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVUS Open

