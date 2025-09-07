Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Žiniasklaida: oponentų partijoje spaudžiamas Japonijos premjeras nusprendė atsistatydinti

2025 m. rugsėjo 7 d. 10:30
Japonijos premjeras Shigeru Ishiba nusprendė atsistatydini, sekmadienį pranešė šalies žiniasklaida.
Teigiama, kad jo vadovaujamos valdančiosios partijos nariai siekia surengti naujus vadovo rinkimus po liepą itin nesėkmingai partijai susiklosčiusių rinkimų į aukštuosius parlamento rūmus.
Visuomeninis transliuotojas NHK pranešė, kad Sh. Ishiba priėmė sprendimą pasitraukti, nes siekia išvengti partijos skilimo. Dienraštis „Asahi Shimbun“ rašė, kad jis nesugebėjo atlaikyti vis stiprėjančių raginimų atsistatydinti.
Sh. Ishibos vadovaujama centro dešinioji Liberalų demokratų partija (LDP) beveik be pertraukos valdė šalį nuo 1955 metų.
