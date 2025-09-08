„Įstojęs į NATO Helsinkis gynybos priemonių dingstimi vykdo konfrontacijos ir pasirengimo karui su Rusija kursą ir greičiausiai rengia priešakinį placdarmą atakai prieš mus“, – rašė D. Medvedevas, kuris vis dar yra įtakingas pareigūnas – Nacionalinio saugumo tarybos vadovo pavaduotojas, savo straipsnyje valstybinei naujienų agentūrai TASS.
D. Medvedevas skundėsi, kad Laplandijoje, „visai netoli Rusijos sienos“, kuriamos kariuomenės dalinių štabų struktūros.
Pasak jo, aišku, prieš ką šios struktūros nukreiptos, kadangi NATO paskelbė Rusiją priešu. Pats straipsnis pavadintas taip: „Naujoji Suomijos doktrina: kvailumas, melas, nedėkingumas“.
Suomių pastangos užsitikrinti saugumą Rusijai pradėjus karą Ukrainoje Maskvoje suvokiamos kaip nedėkingumas. Suomija, kuri po Antrojo pasaulinio karo dešimtmečius buvo neutrali, kartu su Švedija įstojo į NATO reaguodamos į prasidėjusį karą Ukrainoje.
Dabar D. Medvedevas tai laiko proga atnaujinti senus reikalavimus dėl reparacijų, teigdamas, kad naujoji Suomijos politika pamynė senus susitarimus.
Todėl Maskvos esą nebesaisto 1947 m. taikos sutartis, kuri apribojo sovietų reparacijų reikalavimus iki 300 mln. dolerių: D. Medvedevas teigė, kad iš tikroji Suomijos padaryta žala per Antrąjį pasaulinį karą siekia 20 trln. rublių (244 mlrd. JAV dolerių).
Suomija 1941 m. dalyvavo kare prieš Sovietų Sąjungą kartu su hitlerine Vokietija. Suomiai tai laikė 1939 m. Sovietų Sąjungos pradėto Žiemos karo, kurio metu Maskva aneksavo dideles Suomijos teritorijas, tęsiniu.
Iki šiol 1939 m. Žiemos karas po Hitlerio-Stalino pakto Rusijos istoriografijoje aptariamas taip pat retai, kaip ir tuo metu Maskvos įvykdyta Baltijos šalių aneksija.
Šiame kontekste D. Medvedevas rašė, kad Suomija yra tokia pat atsakinga už Antrąjį pasaulinį karą kaip ir Vokietija.