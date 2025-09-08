Ginkluoti palestiniečiai per išpuolį Rytų Jeruzalėje nušovė penkis žmones

Izraelio gelbėjimo tarnyba „Magen David Adom“ (MDA) pranešė, kad per šaudymo išpuolį gyvybės neteko penkios aukos, nors anksčiau kalbėjo apie keturis žuvusiuosius. Policija savo ruožtu informavo, kad žuvo ir du ginkluoti užpuolikai.
Pasak MDA, dar septynių žmonių būklė yra sunki. Tarp žuvusiųjų yra „apie 50 m. vyras ir trys apie 30 m. vyrai“, sakoma MDA pareiškime ir kartu priduriama, kad ji teikia medicininę pagalbą keliems sužeistiesiems. Vėlyvą rytą įvykęs išpuolis buvo surengtas Ramoto sankryžoje, Yigal gatvėje, o per jį buvo sužeista apie 15 žmonių, pažymima ankstesniame MDA pareiškime.
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras nurodė, kad premjeras rengia susitikimą, jog būtų galima įvertinti situaciją po šaudynių.
Palestiniečių smogikų grupuotė „Hamas“, kuri Gazos Ruože jau beveik dvejus metus kariauja su Izraeliu, išgyrė šį išpuolį ir pareiškė, kad jį surengė du palestiniečių smogikai. „Patvirtiname, kad ši operacija yra natūralus atsakas į okupantų nusikaltimus ir genocidą, kurį jie vykdo prieš mūsų žmones“, – pareiškime tvirtino „Hamas“.
Įvykio vietoje buvęs paramedikas Fari Dekaidekas sakė, kad išpuolis buvo „rimtas“. „Sužeistieji gulėjo ant kelio ir šaligatvio prie autobusų stotelės, kai kurie iš jų buvo netekę sąmonės“, – MDA išplatintame pareiškime tvirtino jis.
Anot policijos, automobiliu atvykę užpuolikai paleido ugnį autobusų stotelės kryptimi. „Įvykio vietoje buvęs saugumo pareigūnas ir civilis nedelsdami sureagavo, atsakė ugnimi ir neutralizavo užpuolikus“, – pareiškime teigė pareigūnai.
Kalbėdamas Izraelio kanalo „Channel 12“ eteryje, policijos atstovas sakė, kad būta dviejų užpuolikų, o vėliau buvo patvirtinta, jog jųdviejų mirtis buvo konstatuota įvykio vietoje.
Šios šaudynės yra vienas kruviniausių tokio pobūdžio incidentų nuo Gazos karo, kurį sukėlė „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį, surengtas 2023 m. spalį, pradžios.