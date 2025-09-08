Izraelis kaltina Ispaniją vykdant „antiizraelietišką ir antisemitinę“ kampaniją

„P. Sanchezo korumpuotos administracijos bandymas nukreipti dėmesį nuo rimtų korupcijos skandalų nuolatine antizraelietiška ir antisemitine kampanija yra akivaizdus“, – rašė S. Saaras socialiniame tinkle „X“.
Jis pridūrė, kad Ispanijos vicepremjerei ir darbo ministrei Yolandai Diaz bus uždrausta įvažiuoti į Izraelį, kuris „su ja nepalaikys jokių ryšių“.
Šie Izraelio užsienio reikalų ministro pasisakymai nuskambėjo po to, kai Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas pirmadienį paskelbė devynias priemones, skirtas sustabdyti „genocidą Gazoje“, įskaitant ginklų embargą Izraeliui ir draudimą laivams, gabenantiems kurą Izraelio kariuomenei, naudotis Ispanijos uostais.
Šis pranešimas žymi naujausią Ispanijos atviros kritikos Izraelio puolimui Gazoje, kurį išprovokavo beprecedentis „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį 2023 m., eskalaciją.
„(Šios priemonės skirtos – ELTA) sustabdyti genocidą Gazoje, persekioti jo vykdytojus ir remti Palestinos gyventojus“, – per televiziją transliuotoje kalboje pažymėjo P. Sanchezas.
Jis sakė, kad jo kairiųjų vyriausybė patvirtins dekretą, kuriuo „įtvirtins įstatymu“ draudimą parduoti ar pirkti karinę įrangą Izraeliui – priemonę, kuri buvo taikoma nuo konflikto pradžios.
Laivams, gabenantiems degalus Izraelio kariuomenei, bus uždrausta įplaukti į Ispanijos uostus, o Ispanija imsis veiksmų, kad sumažintų karinės įrangos gabenimą į Izraelį oro transportu, sakė Ispanijos ministras pirmininkas.
„Visiems tiems, kurie tiesiogiai dalyvauja genocide, (vykdo – ELTA) žmogaus teisių pažeidimus ir (prisideda prie – ELTA) karo nusikaltimų Gazos ruože“, bus uždrausta įvažiuoti į Ispanijos teritoriją, pridūrė jis.
Ispanija taip pat uždraus importuoti produktus iš „nelegalių gyvenviečių“ Palestinos teritorijose, siekdama sustabdyti „priverstinį palestiniečių gyventojų perkėlimą“ ir paremti dviejų valstybių sprendimą, sakė Ispanijos ministras pirmininkas.
Konsulinės paslaugos Ispanijos piliečiams, gyvenantiems nelegaliose Izraelio gyvenvietėse, bus apribotos iki „teisėtai privalomos minimalios pagalbos“, sakė jis.
P. Sanchezas taip pat paskelbė apie naujus bendradarbiavimo projektus žemės ūkio, maisto saugos ir medicininės pagalbos srityse, siekiant paremti Palestinos savivaldą, ir papildomus humanitarinius fondus palestiniečiams.
P. Sanchezas yra vienas iš atviriausių Izraelio karo Gazos ruože kritikų, tapęs aukščiausio rango Europos lyderiu, kuris šį konfliktą pavadino „genocidu“.
Jo kairiųjų vyriausybė praėjusiais metais nutraukė santykius su Europos sąjungininkais, pripažindama Palestinos valstybę, o tai sukėlė Izraelio pasipiktinimą.
2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ ataka prieš Izraelį, remiantis AFP oficialiais duomenimis, pareikalavo 1219 žmonių, daugiausia civilių, gyvybių.
Remiantis Jungtinių Tautų patikimais laikomais duomenimis, Izraelio atsakomoji puolimo operacija pareikalavo mažiausiai 64 368 palestiniečių, daugiausia civilių, aukų.