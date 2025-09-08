JAV teismas patvirtino prisiekusiųjų D. Trumpui skirtą 83 mln. dolerių baudą už rašytojos šmeižtą

2024 m. sausio mėnesį priimtą nutartį sudarė 65 mln. dolerių bauda, prisiekusiesiems nustačius, kad D. Trumpas elgėsi piktybiškai skelbdamas daugelį savo viešų komentarų apie E. J. Carroll, 7,3 mln. dolerių žalos atlyginimas ir 11 mln. dolerių, skirtų sumokėti už internetinę kampaniją, skirtą E. J. Carroll reputacijai pataisyti.
Civilinis sprendimas, kuris federaliniame teisme sukėlė garsų aiktelėjimą, gerokai viršijo daugiau nei 10 mln. dolerių žalos atlyginimą už šmeižtą, kurio siekė E. J. Carroll.
D. Trumpas, kurį prisiekusieji atskiroje federalinėje civilinėje byloje Niujorke pripažino atsakingu už seksualinę prievartą prieš E. J. Carroll, tuo metu savo platformoje „Truth Social“ išplatino virtinę įžeidžiančių žinučių, kuriose užsipuolė E. J. Carroll, teismo procesą ir teisėją, kurį pavadino „itin agresyviu asmeniu“.
„Didelė finansinė bauda“
„Manome, kad apygardos teismas nepadarė klaidos nė viename iš ginčijamų sprendimų ir kad prisiekusiųjų tinkamai priteistas žalos atlyginimas buvo pagrįstas atsižvelgiant į ypatingus ir šokiruojančius šios bylos faktus“, – rašė JAV Antrosios apygardos apeliacinis teismas.
81 metų E. J. Carroll teigė, kad D. Trumpas ją pažemino 2019 m., kai ji pirmą kartą viešai paskelbė savo įtarimus dėl užpuolimo, sakydamas, kad ji „nėra mano skonio“.
Prisiekusiesiems buvo parodytas D. Trumpo 2022 m. spalio mėnesio parodymų protokolas, per kurį jis E. J. Carroll nuotrauką palaikė savo buvusios žmonos Marlos Maples atvaizdu, o tai grasino sukelti abejonių dėl jo teiginio, kad E. J Carroll nėra jo „skonio“.
2023 m. kita federalinė prisiekusiųjų žiuri pripažino D. Trumpą atsakingu už tai, kad 1996 m. universalinės parduotuvės persirengimo kambaryje seksualiai prievartavo E. J. Carroll, o vėliau, 2022 m., ją apšmeižė, pavadindamas „visiška aferiste“.
„Sutinkame su apygardos teismu, kad prisiekusieji turėjo teisę konstatuoti, jog Trumpas nenustos šmeižti Carroll, jei jam nebus skirta didelė finansinė bauda“, – pirmadienį nusprendė apeliacinis teismas.
D. Trumpas neprivalėjo dalyvauti teismo posėdyje ar liudyti. Tačiau jis pasinaudojo šia byla, kad sukeltų didelį atgarsį žiniasklaidoje ir pakurstytų savo teiginius, jog yra persekiojamas, nes vykdo rinkiminę kampaniją dėl sugrįžimo į Baltuosius rūmus.
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)Donaldas Trumpas (Donald Trump)šmeižtas
