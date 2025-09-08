M. Chodorkovskis išklojo, ką galvoja apie D. Trumpą ir Europą: jie turi savų tikslų

Pasak jo, dabar atsivėrė galimybių langas pasiekti susitarimą per keletą artimiausių mėnesių, ir visos procese dalyvaujančios pusės mėgins tai daryti, nes delsimas ir kitos alternatyvos kelia dar didesnį pavojų.
„Diplomatinis chaosas Ukrainos klausimu kyla tada, kai visos šalys supranta, kad jų pozicijos tapo neapginamos. Šią savo ribą priėjo visos pagrindinės šalys.
Štai kodėl manau, kad kelias į taiką Ukrainoje yra realus:
Leiskite man atvirai pasakyti, kaip aš matau Trumpo poziciją: jam nerūpi Ukrainos suverenumas ar Rusijos saugumo interesai. Jam rūpi tik viena – atsiskaityti savo rinkėjams ir gauti Nobelio premiją.
Visa jo strategija sukasi aplink tai, kad abi pusės būtų priverstos susėsti prie derybų stalo ir sudarytų susitarimą – jam nesvarbu, kokį. Jis nori pereiti prie Kinijos, o Ukraina ir Rusija tėra tik kliūtys kelyje – tai Kinija gerai supranta ir, atvirkščiai, nori, kad ši situacija tęstųsi. To paties nori ir Europa, bet dėl kitos priežasties: kol Rusija yra įstrigusi Ukrainoje, Europa yra santykinai saugi.
Putino skaičiavimai taip pat iš esmės pasikeitė, ir tai matyti visur, jei pažvelgsite už propagandos ribų. Rusijos ekonomika kraujuoja taip, kad Kremlius jau nebegali to paslėpti. Biudžeto deficitas pučiasi, o jie spausdina rublius. Didžiuosiuose miestuose trūksta benzino, šimtai mylių nuo sienos vyksta dronų atakos.
Karas, kuris turėjo vykti „ten“, dabar trikdo kasdienį gyvenimą Maskvoje ir Sankt Peterburge. Vos 30 proc. rusų aktyviai palaiko karo tęsimą – tai Putino žemutinė riba. Bet visų svarbiausia tai, kad kiekvieną dieną, kai tai tęsiasi, Rusija vis labiau tampa Kinijos vasaline valstybe. Putinas dabar konsultuojasi su Xi Jinpingu dėl svarbių sprendimų. Netrukus jam jau reikės leidimo.
Putinas turi užimti pakankamai teritorijos, kad galėtų sukurti pergalės naratyvą tiems patiems 30 proc. karo tęsimą palaikančių rusų. Tai paaiškina jo dėmesį Donecko ir Luhansko sritims, tuo pačiu parodant lankstumą Chersono ir Zaporižios atžvilgiu. Vidaus auditorijai reikia patvirtinti „Naujosios Rusijos“ koncepciją, tačiau tikslios sienos jau tapo derybų objektu.
Prezidentas Zelenskis atsidūrė ypač sudėtingoje padėtyje. Jo kariuomenė patiria spaudimą, o ekonomika egzistuoja tik dėl Vakarų paramos. Jis turi užtikrinti veiksmingas saugumo garantijas Ukrainos ateičiai, tuo pačiu valdydamas gyventojus, kurie po milžiniškų aukų pagrįstai priešinasi teritorinėms nuolaidoms.
Europos lyderiai taip pat supranta vieną brutaliai žiaurų faktą: jei Trumpas pasitrauks iš derybų, visas problemas paveldės jie. Trejus metus trukęs „besąlygiškas palaikymas“ susiduria su augančia vidaus opozicija, dešiniosios partijos sparčiai populiarėja kalbėdamos apie pagalbos nutraukimą. Tuo tarpu Putino kariuomenė jau prie jų slenksčio, ir, skirtingai nei Amerika, ignoruoti šio geografinio aspekto jie negali.
Ši konfigūracija rodo aiškų, nors ir sudėtingą, kelią į priekį. Trumpas darys spaudimą, Putinas priims sąlygas, kurias jis galės pateikti kaip pergalę, Zelenskis tikriausiai eis į kompromisą mainais už tvirtus saugumo įsipareigojimus, o Europa padės padengti išlaidas, kad JAV liktų įsitraukusi.
Visas derybas nulems du klausimai: teritorija ir saugumas. Teritorijų klausimas yra susijęs su tuo, kaip pavaizduoti pergalę Putiną palaikantiems rusams, nesukeliant Ukrainos visuomenės implozijos. Pagrindinis mūšis vyks dėl saugumo garantijų pobūdžio – Ukraina reikalauja savo suvereniteto garantijų, o Putinas nori tą suverenitetą apriboti.
Susitarimas įmanomas ne dėl persigalvojimo, o dėl to, kad alternatyva – silpnėjanti Rusija, išsekusi Ukraina ir išsiblaškiusi Amerika – kelia kur kas didesnę riziką nei netobula taika.
Galimybių langas šiam susitarimui pasiekti matuojamas mėnesiais, o ne metais. Dalyviai žino, kad delsimas kelia vis didesnę riziką – nuo valstybės žlugimo iki branduolinio apsiskaičiavimo; būtent todėl, nepaisant visų priešingų interesų ir nesutarimų, pokalbiai tęsiasi.
Niekas negaus to, ko iš pradžių norėjo. Šis karas baigsis, kai alternatyvos taps pernelyg brangios, kad visiems galėtų būti pakeliamos. Dabar realybė rodo, kad susitarimas bus sudėtingas, niekam nepatiks, bet visi galės jį toleruoti“, – sekmadienį platformoje „X“ rašė rusų disidentas.
